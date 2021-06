L'interdiction des arômes proposée par le Canada nuira à la santé publique

MONTRÉAL, 18 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la Gazette du Canada, Partie 1, proposant une interdiction des arômes à l'exception de la menthe, du menthol et du tabac a été publiée. L'Association canadienne de vapotage (ACV) est désappointée que le Canada ait proposé une réglementation préjudiciable pour lutter contre la panique morale malavisée, au lieu de soutenir la plus grande opportunité de réduction des méfaits de notre vie. Si l'interdiction des saveurs est mise en œuvre, des centaines de milliers de fumeurs pourront être repoussés vers le tabac ou le marché noir et beaucoup mourront.

Il existe de plus en plus de preuves que les saveurs réduisent les fringales et augmentent le succès de sevrage tabagique. Une étude de Yale School of Public Health révèle que les fumeurs qui arrêtent d'utiliser un produit aromatisé ont 2.5 fois plus de chances de réussir. L'étude conclut : « Bien que les interdictions d'arômes proposées soient bien intentionnées, elles ont des résultats désastreux. La législation sur les arômes de vapotage doit prendre en compte les faits de sevrage tabagique et de réduction des méfaits, et nous exhortons les législateurs à s'opposer à la mise en œuvre généralisée de telles interdictions.

De plus, grâce à une campagne lancée par des défenseurs des consommateurs, à ce jour, plus de 90 000 Canadiens ont informé leur député et Santé Canada des dommages qu'une interdiction des arômes causerait à eux-mêmes ou à leur famille. Il est évident par la publication d'aujourd'hui qu'il y a peu de sympathie pour les fumeurs car la vie et la santé des fumeurs adultes ont été négligées.

« Nous avons partagé à plusieurs reprises la science sur le vapotage. Les régulateurs sont conscients du rôle important que jouent les arômes dans l'adoption du vapotage par les fumeurs. Une interdiction d'arôme réduira l'attrait du produit et condamnera à mort de nombreux fumeurs. Il existe suffisamment de données provenant des régions où les arômes sont interdits pour permettre une compréhension claire des conséquences. Les interdictions de saveur font peu pour protéger les jeunes et augmentent plutôt les taux de tabagisme et renforcent le marché noir », a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de l’ACV.

La modélisation de Santé Canada a révélé que 125 000 vapoteurs recommenceront à fumer en raison de la limite de nicotine, et maintenant que la modélisation révèle qu'un nombre X de vapoteurs recommenceront à fumer en raison de l'interdiction des saveurs. La réglementation a maintenant poussé X nombre total de personnes à fumer....

De plus, la Fondation constitutionnelle canadienne a déclaré : « ... les restrictions de saveur, ont le potentiel de rendre [les vapotes] moins attrayantes ou efficaces comme aides à l'arrêt du tabac – et sont considérées du point de vue d'une interférence potentielle [qui pourrait potentiellement interférer] avec le droit de ne pas être privé de la vie, la liberté et la sécurité de la personne protégées par l'article 7 de la Charte.

« L’ACV encourage toutes les parties prenantes à soumettre des commentaires pendant la période de consultation. Nous encourageons également tous les membres élus de la législature à se renseigner sur cette question. Il y a des milliers de vapoteurs individuels qui ont choisi de réduire leurs méfaits dans toutes les circonscriptions du pays. Certes, si le Royaume-Uni parvient à se débarrasser du tabac combustible d'ici 2030, nous pouvons élaborer de meilleures politiques pour dépasser notre objectif actuel de 5% de prévalence du tabagisme d'ici 2035. Nous devons faire mieux », a déclaré Tempest.



