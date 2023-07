La décision de l'Inde d'interdire les exportations de riz blanc non basmati incitera les négociants à annuler les contrats de vente d'environ 2 millions de tonnes métriques de cette céréale, d'une valeur d'un milliard de dollars, sur le marché mondial, ont déclaré les négociants vendredi.

L'Inde, qui représente 40 % des exportations mondiales de riz, a ordonné jeudi l'arrêt de sa plus importante catégorie d'exportation de riz afin de calmer les prix intérieurs, qui ont atteint des sommets pluriannuels au cours des dernières semaines, alors que des conditions météorologiques irrégulières menacent la production.

Anticipant que le gouvernement imposerait des restrictions sur les exportations de riz, les négociants ont obtenu des lettres de crédit (LC), ou des garanties de paiement, au cours des derniers jours, a déclaré un négociant basé à Mumbai avec une maison de commerce internationale.

"Mais les négociants ne s'attendaient pas à ce que le gouvernement impose des restrictions aussi rapidement. Ils s'attendaient à ce qu'elles entrent en vigueur en août ou en septembre. Par conséquent, ces négociants n'ont d'autre choix que d'utiliser la clause de force majeure pour annuler le contrat", a-t-il déclaré.

La force majeure fait référence à des circonstances extérieures inattendues qui empêchent une partie à un contrat de respecter ses obligations.

Quatre négociants ont confirmé que des contrats d'exportation d'environ 2 millions de tonnes métriques de riz, d'une valeur d'un milliard de dollars, risquent d'être annulés.

Jeudi, le gouvernement a déclaré que l'interdiction serait effective à partir du 20 juillet et que seuls les navires en cours de chargement seraient autorisés à exporter, et non les futures expéditions garanties par des lettres de crédit.

"Les négociants signent généralement des contrats à l'avance, de sorte que les contrats signés pour les prochains mois ne peuvent pas être exécutés maintenant", a déclaré à Reuters Nitin Gupta, premier vice-président d'Olam Agri India Ltd.

Avant l'interdiction des exportations, l'Inde avait l'habitude de vendre environ 500 000 tonnes de riz blanc non basmati chaque mois, a déclaré M. Gupta.

Environ 200 000 tonnes de riz sont actuellement chargées dans divers ports indiens et cette quantité sera autorisée à sortir, a déclaré B.V. Krishna Rao, président de l'Association des exportateurs de riz.

Mais le gouvernement devrait également permettre aux exportateurs disposant de lettres de crédit valides d'expédier leurs cargaisons, a ajouté M. Rao.

Deux négociants et un fonctionnaire ont déclaré qu'il était peu probable que l'Inde autorise une telle exemption.

Certains exportateurs ont acheté du riz aux rizeries à des prix plus élevés, car les acheteurs mondiaux, pressés de s'approvisionner, étaient prêts à payer une prime. À présent, les prix sont susceptibles de chuter et les négociants risquent de subir des pertes, a déclaré un négociant basé à New Delhi et travaillant pour une maison de commerce internationale.

Les négociants affirment que si les prix mondiaux augmenteront en raison de l'interdiction d'exporter imposée par l'Inde, les prix locaux devraient baisser.

Les principaux acheteurs de riz indien non basmati sont le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée, le Bangladesh et le Népal.

Le riz est un aliment de base pour plus de 3 milliards de personnes, et près de 90 % de cette culture à forte consommation d'eau est produite en Asie, où le phénomène climatique El Nino entraîne généralement une baisse des précipitations. (Reportage de Rajendra Jadhav et Mayank Bhardwaj ; Rédaction de Sharon Singleton)