L'interdiction des filles transgenres dans les sports scolaires dans l'Utah est bloquée par un recours en justice

La législature de l'État de l'Utah a adopté la loi plus tôt cette année, en faisant valoir qu'elle contribuerait à protéger les athlètes et à garantir que les femmes ne soient pas exclues de leur sport.

Mais le juge Keith Kelly de la troisième cour de district judiciaire de Salt Lake City a statué que les filles transgenres n'avaient pas nécessairement un avantage automatique sur les autres filles, puisque les traitements bloquant la puberté peuvent les empêcher de développer les avantages physiques pour le sport que les garçons peuvent avoir.

L'interdiction étant bloquée pour l'instant, la loi de l'Utah stipule que l'éligibilité des filles transgenres à participer à des sports de filles sera décidée au cas par cas par une commission créée par l'État.

"L'impact négatif de l'interdiction sur ces filles a été profond, et elles respirent toutes beaucoup mieux maintenant qu'elle a été bloquée", a déclaré Shannon Minter, directrice juridique du National Center for Lesbian Rights, qui représente les plaignantes. "Nous sommes très reconnaissants de la décision du tribunal et nous avons hâte de mettre un terme à cette loi une fois pour toutes."

Un porte-parole du procureur général de l'Utah, Sean Reyes, a refusé de commenter le jugement.

Après une série de victoires sportives remportées par des athlètes féminines transgenres, dont une nageuse universitaire, certains conservateurs et défenseurs du sport féminin ont appelé à une législation plus restrictive. L'interdiction de l'Utah a été adoptée sur le veto du gouverneur Spencer Cox, un républicain, en mars, qui a fait valoir qu'elle s'appliquait à très peu d'étudiants.

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont estimé en 2019 que seulement 1,8 % des élèves du secondaire dans le pays sont transgenres, et la Human Rights Campaign a déclaré que, selon les enquêtes, seulement environ 12 % jouent dans des équipes sportives de filles.