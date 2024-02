Des millions de personnes dans la région soudanaise du Darfour risquent de mourir de faim à la suite d'une décision du gouvernement soudanais d'interdire les livraisons d'aide via le Tchad, a déclaré mardi un groupe de défense des personnes déplacées à l'intérieur du pays.

L'ordonnance, dont Reuters a obtenu une copie numérique, ferme effectivement une route cruciale pour l'approvisionnement de la vaste région du Darfour, contrôlée par les Forces de soutien rapide (FSR), les rivales de l'armée dans une guerre civile qui dure depuis dix mois.

"L'absence d'aide humanitaire d'urgence met des millions de personnes déplacées au Darfour en danger de mort par la faim, ce qui fait du refus de nourriture et de secours aux personnes déplacées un crime de guerre", a déclaré la Coordination générale pour les personnes déplacées et les réfugiés dans un communiqué.

"La nourriture ne devrait pas être utilisée comme une arme contre des citoyens innocents", a-t-elle ajouté.

Le groupe a également accusé la RSF de piller l'aide humanitaire et d'entraver les livraisons, comme l'ont fait les États-Unis. Le RSF a nié cette accusation, tout en affirmant que tout acteur malhonnête serait traduit en justice.

Mardi, l'organisation d'aide médicale MSF a déclaré que des hommes armés non identifiés avaient fait irruption dans sa base de Zalingei, la capitale du Darfour central, qui est contrôlée par la RSF.

La guerre au Soudan a éclaté en avril dernier en raison de différends concernant les pouvoirs de l'armée et des forces de sécurité soudanaises dans le cadre d'un plan de transition politique vers un régime civil et des élections, soutenu par la communauté internationale.

Les combats ont ravagé certaines parties du Soudan, dont la capitale Khartoum, tué plus de 13 000 personnes selon les estimations de l'ONU, suscité des alertes à la famine et créé une crise de déplacement interne touchant plus de huit millions de personnes.

ARMES

Dans l'ordre vu par Reuters, le ministère des Affaires étrangères, lié à l'armée, a cité un changement de politique "en raison des développements négatifs du côté tchadien qui se sont avérés faciliter le soutien militaire à la milice rebelle RSF".

Selon les experts de l'ONU, le Tchad a servi de voie d'acheminement d'armes cruciales des Émirats arabes unis vers les FAR.

Toutefois, compte tenu des nombreux dangers et barrages routiers qui jalonnent les routes partant de Port-Soudan à l'est, les organisations humanitaires estiment que l'itinéraire passant par le Tchad est vital, d'autant plus que certains camps de déplacés au Darfour n'ont pas reçu d'aide depuis le début de la guerre.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère soudanais des affaires étrangères a déclaré qu'il s'engageait à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. L'armée n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré au début du mois que si cinq millions de Soudanais souffrent d'une situation d'urgence - l'étape précédant la famine - et que 18 millions sont confrontés à une situation de faim aiguë, il n'a pu atteindre qu'une personne sur dix dans les régions du pays les plus touchées par le conflit, dont le Darfour.