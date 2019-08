L'intérêt pour les obligations au plus haut depuis 2008-BAML

(Actualisé avec précisions, infographies de BAML)

LONDRES, 13 août (Reuters) - L'attrait des investisseurs internationaux pour les actifs jugés les plus sûrs n'a jamais été aussi marqué depuis la crise financière mondiale de 2008, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine augmentant la probabilité d'une récession, montre mardi l'enquête mensuelle de Bank of America Merrill Lynch (BAML).

Le compartiment des emprunts d'Etat américains est ainsi privilégié pour le troisième mois consécutif alors que la guerre commerciale reste le risque numéro un aux yeux des investisseurs interrogés.

L'afflux de capitaux sur les marchés obligataires a favorisé ces dernières semaines la baisse des rendements, au plus bas depuis plusieurs années, voire au plus bas historique pour certains en Europe.

Les grandes banques centrales, Réserve fédérale américaine et Banque centrale européenne (BCE) en tête, ont parallèlement assoupli leur politique monétaire pour soutenir l'activité économique et les marchés tablent sur une poursuite de ce mouvement dans les mois à venir.

Un tiers des professionnels de l'investissement qui ont participé à l'enquête de BAML ont dit s'attendre à une récession mondiale au cours des 12 prochains mois, la proportion la plus élevée enregistrée depuis 2011.

La semaine dernière, Goldman Sachs a dit ne plus croire à la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine avant l'élection présidentielle américaine de 2020 et estimé que le risque de voir les tensions commerciales entraîner l'économie américaine dans la récession était en train d'augmenter.

En ce qui concerne les seules actions, les Etats-Unis sont la zone favorite des investisseurs pour les 12 prochains mois.

L'enquête de BAML a porté sur 224 investisseurs gérant quelque 553 milliards de dollars (494 milliards d'euros) d'actifs, interrogés entre le 2 et le 8 août.

(Thyagaraju Adinarayan; Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)