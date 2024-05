Les autorités japonaises sont probablement intervenues sur le marché des changes pour signaler qu'elles considéraient 160 yens pour un dollar comme leur ligne de démarcation, a déclaré jeudi à Reuters Takatoshi Ito, universitaire de l'Université de Columbia et ancien cadre du ministère des finances.

"L'intervention est efficace si elle est menée en temps opportun", a déclaré Ito, qui est un associé de l'ancien gouverneur de la Banque du Japon Haruhiko Kuroda et qui reste en contact étroit avec les décideurs politiques japonais actuels.

"En frappant les mouvements spéculatifs par des interventions, les autorités tentent de faire naître sur le marché l'idée que 160 pourrait être le plafond du dollar/yen", a-t-il ajouté.

Les autorités japonaises sont soupçonnées d'être intervenues au moins deux fois cette semaine sur le marché des changes afin d'empêcher une chute brutale et économiquement débilitante du yen.

M. Ito a déclaré que la banque centrale pourrait relever ses taux d'intérêt à deux reprises pour les porter à 0,5 % d'ici la fin de l'année si la faiblesse du yen persistait et stimulait l'inflation de manière significative.

"Lorsque la baisse du yen se poursuit progressivement en fonction des différentiels de taux d'intérêt, il est difficile de modifier la tendance par des interventions sur le marché des changes", a déclaré M. Ito.

"Si la faiblesse du yen se poursuit et se répercute sur l'inflation, deux hausses de taux d'ici la fin de l'année pourraient devenir une option pour la BOJ", a-t-il ajouté.

"Il est possible que la BOJ relève à nouveau ses taux au plus tôt cet automne et porte le taux directeur à court terme à 0,5 % d'ici la fin de l'année", a déclaré M. Ito.

M. Ito a été vice-ministre adjoint chargé des affaires internationales au ministère japonais des finances de 1999 à 2001. Il a également été membre du secteur privé au sein du principal conseil économique du gouvernement pendant deux ans, jusqu'en 2008. (1 $ = 156,0200 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki et Takaya Yamaguchi ; Rédaction de Sam Holmes)