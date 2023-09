L'entreprise de défense allemande Renk a déclaré lundi qu'elle fixerait le prix de son introduction en bourse entre 15 et 18 euros par action, ce qui lui donnerait une valeur potentielle de 1,8 milliard d'euros (1,92 milliard de dollars).

Le fonds d'investissement Triton, qui est un investisseur majoritaire depuis 2020, conservera sa participation majoritaire dans Renk, qui fabrique des boîtes de vitesses pour les véhicules militaires.

Triton prévoit de vendre jusqu'à 27,03 millions d'actions Renk, ce qui lui permettrait de lever entre 405 et 486 millions d'euros.

Le flottant serait de 27 %, selon un communiqué de Renk.

La période d'offre devrait commencer mardi et se terminer le 4 octobre, et Renk devrait être cotée à la bourse de Francfort un jour plus tard. (1 $ = 0,9394 euro) (Reportage d'Emma-Victoria Farr, Rédaction de Rachel More ; Rédaction de Kim Coghill)