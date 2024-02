L'offre publique initiale pour une participation de 30 % dans l'aéroport international d'Athènes a suscité une forte demande, a déclaré vendredi l'agence grecque de privatisation HRADF.

Les ordres des investisseurs ont dépassé les 8 milliards d'euros (8,70 milliards de dollars), a déclaré l'agence, ajoutant que le prix de l'offre a été fixé à 8,20 euros par action, dans le haut de la fourchette de 7,00 à 8,20 euros par action.

La Grèce vend 90 millions d'actions, par le biais d'une offre combinée aux investisseurs grecs et étrangers et aux actionnaires existants, dans le cadre de sa plus grande introduction en bourse depuis la crise de la dette de 2010-2018.

L'introduction en bourse, qui a débuté le 25 janvier, s'est achevée jeudi. (Reportage d'Angeliki Koutantou ; édition de Jason Neely)