L'opérateur de télécommunications indien Bharti Hexacom a reçu des offres d'une valeur de 702,51 milliards de roupies (8,43 milliards de dollars) lors de son introduction en bourse, dépassant la taille de son offre de 42,75 milliards de roupies, comme l'ont montré les données de la bourse vendredi.

Les investisseurs ont offert 1,23 milliard d'actions à un prix compris entre 542 et 570 roupies par action, soit 29,88 fois plus que les 41,2 millions d'actions offertes, selon les données de la Bourse nationale de l'Inde (National Stock Exchange of India).

"Si l'on considère la demande pour l'introduction en bourse, s'attendre à ce qu'Hexacom soit cotée avec une prime de 15 % n'est pas trop demander", a déclaré à Reuters Arun Kejriwal, fondateur de Kejriwal Research and Investment Services.

La société, détenue à 70 % par Bharti Airtel, deuxième opérateur de télécommunications en Inde, devrait faire ses débuts sur le marché le 12 avril.

L'Inde a vu 64 entreprises lever 2,31 milliards de dollars cumulés par le biais d'introductions en bourse jusqu'à présent en 2024, contre 170,6 millions de dollars pour 42 offres au cours de la même période l'année dernière, selon les données de LSEG.

Les banquiers s'attendent à ce que cette dynamique se poursuive dans un contexte de croissance économique rapide et de stabilité politique, alors que les élections générales débuteront à la fin du mois.

L'entité gouvernementale Telecommunications Consultants India a proposé de vendre 75 millions d'actions, soit la moitié de sa participation de 30 % dans Bharti Hexacom. Elle n'a pas émis de nouvelles actions dans le cadre de l'introduction en bourse.

Bharti Hexacom propose des services mobiles grand public, des services de téléphonie fixe et des services à large bande sous la marque "Airtel" dans l'État du Rajasthan, au nord-ouest du pays, et dans certaines régions du nord-est de l'Inde.

(1 $ = 83,2980 roupies indiennes) (Reportage de Rama Venkat à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K et Shilpi Majumdar)