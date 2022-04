L'invasion de l'Ukraine par la Russie a empêché la Fed de procéder à une plus grande hausse des taux d'intérêt

"De nombreux participants ont noté que... ils auraient préféré une augmentation de 50 points de base de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux lors de cette réunion", indique le procès-verbal. "À la lumière de la plus grande incertitude à court terme associée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils ont jugé qu'une augmentation de 25 points de base serait appropriée lors de cette réunion."

La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février, quelques jours après que plusieurs décideurs de la Fed aient montré une ouverture à un mouvement d'un demi-point de pourcentage lors de la réunion de mars.

Une semaine plus tard, lors d'une comparution devant le Congrès, Powell a qualifié la guerre naissante de "changeur de jeu" et a révélé qu'il soutiendrait un mouvement plus faible de 25 points de base, annonçant effectivement la décision de la Fed à l'avance et offrant une certaine mesure de certitude politique, même si les marchés financiers restaient sur les nerfs à cause de la guerre.

Le procès-verbal montre que son point de vue sur une augmentation plus faible a ensuite été largement partagé par ses collègues, qui ont dûment décidé d'augmenter les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, et ont signalé qu'ils continueraient à augmenter les taux tout au long de l'année et de l'année prochaine.

"On dirait qu'ils ont retardé une augmentation de 50 points (de base) à cause du conflit Russie-Ukraine, ce qui est logique", a déclaré Alan Lancz, président d'Alan B. Lancz and Associates à Toledo, Ohio.

La principale crainte de la Fed à l'époque était l'incertitude accrue quant à l'impact sur l'économie américaine de la guerre et des sanctions contre la Russie, qui ont fait grimper les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Depuis la réunion et alors que la guerre s'éternise sans qu'aucune fin ne soit clairement en vue, un certain nombre de décideurs de la Fed, dont M. Powell, ont noté que le principal risque lié au conflit est une nouvelle pression à la hausse sur l'inflation, et non un coup porté à la croissance économique américaine, ce qui renforce la nécessité de relever davantage les taux de la Fed.

Les participants au marché parient qu'une hausse des taux d'un demi-point est encore à venir, probablement non seulement pour la prochaine réunion de mai, mais aussi pour juin et juillet. Une série de trois hausses de 50 points marquerait la plus forte augmentation du taux des fonds fédéraux depuis le début des années 1980.

"De nombreux participants ont noté qu'une ou plusieurs augmentations de 50 points de base de la fourchette cible pourraient être appropriées lors des prochaines réunions, en particulier si les pressions inflationnistes restent élevées ou s'intensifient, indique le procès-verbal.

La dernière hausse des taux de la Fed d'un demi-point de pourcentage remonte à 1995.