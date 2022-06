L'invasion de l'Ukraine par la Russie entre dans son centième jour

Après avoir abandonné son assaut sur la capitale, Kiev, la Russie poursuit son action à l'est et au sud, face à des sanctions croissantes et à une contre-offensive ukrainienne féroce soutenue par les armes occidentales.

Quelques événements clés du conflit jusqu'à présent :

* 24 février : la Russie envahit l'Ukraine sur trois fronts dans le plus grand assaut contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de milliers de personnes fuient.

* Le président russe Vladimir Poutine annonce une "opération militaire spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy tweete : "La Russie s'est engagée sur la voie du mal, mais l'Ukraine se défend."

* 25 février : les forces ukrainiennes combattent les envahisseurs russes au nord, à l'est et au sud. L'artillerie pilonne Kiev et sa banlieue.

* 1er mars : un responsable américain déclare qu'une colonne blindée russe de plusieurs kilomètres de long qui se dirige vers Kiev est confrontée à des problèmes logistiques.

* La Russie frappe une tour de télévision à Kiev et intensifie ses bombardements à longue portée sur Kharkiv, au nord-est, et sur d'autres villes, dans ce qui est considéré comme un changement de tactique de Moscou, dont les espoirs d'une charge rapide sur la capitale s'estompent.

* Le 2 mars : les forces russes entament le siège du port de Marioupol, au sud-est, considéré comme vital pour les tentatives de Moscou de relier la région orientale du Donbas à la Crimée, la péninsule de la mer Noire dont la Russie s'est emparée en 2014.

* Les troupes russes entrent dans le port de Kherson sur la mer Noire, le premier grand centre urbain capturé.

* Un million de personnes ont fui l'Ukraine, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.

* Le 4 mars : les forces russes s'emparent de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe. L'OTAN rejette l'appel de l'Ukraine en faveur de zones d'exclusion aérienne, affirmant qu'elles entraîneraient une escalade du conflit.

* 8 mars : les civils fuient la ville de Sumy, au nord-est du pays, dans le cadre du premier corridor humanitaire convenu et réussi. Deux millions de personnes ont maintenant fui l'Ukraine, selon le HCR. * 9 mars : L'Ukraine accuse la Russie d'avoir bombardé une maternité à Mariupol, enterrant des personnes dans les décombres. La Russie affirme que des combattants ukrainiens occupaient le bâtiment.

* 13 mars : la Russie étend sa guerre à l'ouest de l'Ukraine, en tirant des missiles sur une base près de la frontière avec la Pologne, membre de l'OTAN.

* 16 mars : l'Ukraine accuse la Russie d'avoir bombardé un théâtre de Mariupol où sont réfugiés des centaines de civils. Moscou dément.

* 25 mars : Moscou signale un changement d'orientation pour réaliser des gains dans l'est, tandis que les forces ukrainiennes font pression pour reprendre les villes situées à l'extérieur de Kiev.

* 30 mars : plus de 4 millions de personnes ont fui l'Ukraine, selon le HCR.

* 3/4 avril : L'Ukraine accuse la Russie de crimes de guerre après la découverte d'un charnier et de corps de personnes abattues à bout portant dans la ville de Bucha, qui a été reconquise. Le Kremlin nie toute responsabilité et affirme que les images des corps ont été mises en scène.

* 8 avril : L'Ukraine accuse la Russie d'avoir lancé un missile sur une gare de Kramatorsk, tuant au moins 52 personnes qui tentaient de fuir l'offensive orientale qui se profile. Moscou nie toute responsabilité.

* 14 avril : le Moskva, principal navire de guerre russe en mer Noire, coule après ce que l'Ukraine appelle un tir de missile. La Russie accuse une explosion de munitions. * 18 avril : la Russie lance ce que l'Ukraine décrit comme la bataille de Donbas, une campagne visant à s'emparer de deux provinces et à sauver une victoire sur le champ de bataille. * 21 avril : Poutine déclare Mariupol "libérée" après près de deux mois de siège, mais des centaines de défenseurs tiennent bon à l'intérieur de l'énorme aciérie Azovstal de la ville.

* 25/26 avril : La région séparatiste moldave pro-russe de Transdniestrie déclare que des explosions ont touché un ministère et deux mâts de radio. Elle accuse l'Ukraine voisine. Kiev accuse Moscou de mettre en scène les attaques pour tenter d'élargir le conflit.

* 28 avril : la Russie tire deux missiles sur Kiev pendant une visite du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon l'Ukraine. Le Kremlin accuse l'Ukraine d'attaquer les régions russes près de la frontière.

* 1er mai : une centaine de civils ukrainiens sont évacués de l'aciérie Azovstal de Marioupol, en ruines, dans ce que les Nations Unies appellent une "opération de passage sécurisé".

* 7 mai : le gouverneur régional déclare que l'on craint la mort de 60 personnes après qu'une bombe ait frappé l'école d'un village à Bilohorivka, dans l'est de l'Ukraine.

* 9 mai : Poutine exhorte les Russes à se battre dans un discours défiant du Jour de la Victoire, mais reste silencieux sur les plans d'escalade en Ukraine.

* 10 mai : l'Ukraine déclare que ses forces ont repris des villages au nord et au nord-est de Kharkiv dans une contre-offensive. * 12 mai : plus de 6 millions de personnes ont fui l'Ukraine, selon le HCR.

* 14 mai : les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive près de la ville d'Izium, dans l'est de la Russie, selon le gouverneur.

* 18 mai : la Finlande et la Suède demandent à adhérer à l'OTAN, ce qui entraînerait l'expansion de l'alliance militaire occidentale que Poutine voulait empêcher.

* 20 mai : la Russie déclare que les derniers combattants ukrainiens qui tenaient bon dans l'aciérie Azovstal de Mariupol se sont rendus. Quelques heures plus tôt, Zelenskiy avait déclaré que les militaires ukrainiens avaient dit aux défenseurs qu'ils pouvaient sortir et sauver leur vie.

* 21/22 mai : la Russie lance une offensive à Louhansk, l'une des deux provinces du Donbas, concentrant l'attaque sur les villes jumelles de Sloviansk et Sievierodonetsk.

* 23 mai : dans le premier procès pour crimes de guerre du conflit, un tribunal de Kiev condamne un jeune commandant de char russe à la prison à vie pour avoir tué un civil non armé.

* 25 mai : Poutine signe un décret simplifiant le processus d'acquisition de la citoyenneté et des passeports russes pour les résidents des districts nouvellement capturés, dans le but de consolider l'emprise de Moscou sur le territoire saisi.

* 29 mai : Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qualifie la "libération" de Donbas de "priorité inconditionnelle" pour Moscou, tandis que les forces russes semblent sur le point de s'emparer de l'ensemble de la région de Louhansk après des jours de gains lents mais constants.

* 31 mai : les responsables locaux déclarent qu'il n'est plus possible d'évacuer les civils pris au piège à Sievierodonetsk, où les forces ukrainiennes résistent encore mais où une grande partie de la ville est sous contrôle russe.

* 1er juin : La Russie critique la décision des États-Unis de fournir des systèmes de roquettes avancés à l'Ukraine, avertissant que cela pourrait élargir le conflit et augmenter le risque d'une confrontation directe avec Washington.

* Le 2 juin : Zelenskiy plaide pour plus d'armes occidentales afin d'aider l'Ukraine à atteindre un "point d'inflexion" et à l'emporter dans la guerre. L'Union européenne donne son approbation finale à de nouvelles sanctions contre le pétrole russe et la première banque Sberbank.

* Le 3 juin : L'Ukraine ne prévoit pas d'utiliser les systèmes de roquettes à lancements multiples qu'elle reçoit des États-Unis pour attaquer des installations en Russie, déclare un conseiller présidentiel ukrainien. Le ministère britannique de la défense a déclaré qu'au 100e jour de l'invasion russe, Moscou n'a pas réussi à atteindre ses objectifs initiaux, à savoir s'emparer de Kiev et des centres de gouvernement, mais qu'elle obtient des succès tactiques dans le Donbas.