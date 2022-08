L'invasion de l'Ukraine par la Russie marque un tournant pour les investissements dans les marchés émergents : Acadian

L'exposition au pétrole a été un facteur déterminant de la performance des actions des pays émergents dans le sillage immédiat de l'invasion de la Russie fin février, que Moscou qualifie d'"opération spéciale". Les pays producteurs de pétrole ont largement surperformé les consommateurs de pétrole.

Les investisseurs indexés sur le très suivi indice MSCI EM étaient vulnérables à un choc énergétique, selon les recherches d'Acadian.

Les chutes des actions de la Chine, de Taïwan, de l'Inde et de la Corée du Sud - importateurs d'énergie représentant près des trois quarts de l'ensemble de l'indice - ont eu un impact beaucoup plus important que les gains des petits pays producteurs de pétrole et "ce déséquilibre a contribué de manière significative à la perte de l'indice de référence", selon la recherche.

"Par rapport à un indice de référence potentiellement défectueux, une stratégie active orientée fondamentalement peut proposer un point de départ plus naturel pour une allocation", ont écrit Seth Weingram, directeur du conseil à la clientèle, et Ram Thirukkonda, stratège de placement principal chez Acadian.

Un deuxième thème abordé dans la recherche concerne les changements dans les tendances de la mondialisation avant le conflit, les points de vue liés au COVID-19 sur un changement dans les chaînes d'approvisionnement et la nécessité d'avoir recours à l'onshore ou au near-shore pour éviter les perturbations causées par les blocages du COVID.

Les auteurs ont souligné le flux de pétrole russe partiellement interdit et la façon dont la dislocation de son prix a suscité l'intérêt de pays extérieurs au bloc occidental, notamment la Chine et l'Inde.

"Informés par ce contexte, nous considérons qu'il est plus probable que l'invasion modifie les schémas de la mondialisation que de l'endommager sérieusement", ont-ils écrit, notant que les changements pourraient se traduire par "une intensification du commerce au sein des blocs géostratégiques, motivée en partie par des préoccupations sécuritaires."

La recherche s'est également penchée sur la nécessité de gérer le risque géopolitique plutôt que d'essayer de l'éviter, car pour les investisseurs en ME, "le risque géopolitique est une réalité de la vie".

"L'omniprésence du risque géopolitique dans les pays émergents ne nuit pas à l'investissement dans les ME ; dans un sens réel, il est au cœur de la thèse d'investissement", ont déclaré les auteurs, appelant à une véritable diversification comme couverture ainsi qu'à l'attribution d'une valeur élevée à une variable du risque géopolitique.

"Des limites explicites sur les expositions aux entreprises, pays et secteurs individuels peuvent aider à se protéger contre les chocs imprévus", ont-ils ajouté.