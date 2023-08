L'investissement des entreprises australiennes a grimpé à son plus haut niveau depuis la fin de 2015 au cours du trimestre de juin, les entreprises ayant profité des allègements fiscaux pour s'offrir de nouveaux équipements, tandis que les plans de dépenses futures ont également été revus à la hausse, ce qui a donné un coup de fouet bien nécessaire à l'économie.

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré jeudi que les dépenses d'investissement privées ont augmenté de 2,8% en termes réels au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, dépassant largement les prévisions d'une augmentation de 1,2%.

Les dépenses de 37,58 milliards de dollars australiens (24,43 milliards de dollars) étaient les plus élevées depuis la fin de 2015, tandis que l'investissement dans l'équipement a atteint un sommet record de 17,53 milliards de dollars australiens.

Le secteur de la construction a enregistré les gains les plus importants, car les entreprises ont finalement reçu des livraisons de machines et de véhicules après de longs retards dans la chaîne d'approvisionnement.

Les entreprises ont également augmenté leurs plans de dépenses pour l'année fiscale jusqu'à juin 2024 à 157,8 milliards de dollars australiens, soit une hausse de 14,5 % par rapport au trimestre précédent.

La vigueur des investissements est une bouffée d'oxygène bienvenue pour la croissance économique, étant donné que la hausse des taux d'intérêt et l'inflation douloureusement élevée ont lourdement pesé sur les dépenses de consommation.

Les chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le trimestre de juin sont attendus la semaine prochaine et les analystes prévoient une croissance d'environ 0,3 % seulement. Le rythme annuel serait ainsi ramené à 1,8 %, soit le taux le plus bas depuis le début de 2021, lorsque l'économie sortait d'une période de blocage due à une pandémie.

En effet, une longue période de croissance médiocre s'annonce alors que la Banque de réserve d'Australie (RBA) tente de freiner l'inflation avec des taux d'intérêt de 4,1 %, les plus élevés de la décennie.

Les chiffres de l'inflation pour le mois de juillet, publiés mercredi, suggèrent que la politique fonctionne, bien que progressivement, et les marchés supposent que les taux resteront stables lors de la réunion de politique générale de la RBA en septembre, la semaine prochaine.

Les investisseurs pensent également que le cycle de resserrement pourrait être terminé, car les contrats à terme ne laissent entrevoir qu'environ 40 % de chances d'une hausse d'ici la fin de l'année.

Andrew Ticehurst, économiste chez Nomura, a mis en garde contre le risque d'une dernière hausse des taux en novembre, bien qu'il s'agisse d'une décision très serrée.

"Dans le même temps, les dernières données soutiennent notre opinion générale selon laquelle l'économie va contourner la récession et l'inflation va continuer à ralentir au cours des prochains trimestres, et que la RBA pourrait entamer un cycle d'assouplissement plus agressif que ce qui est actuellement prévu, l'année prochaine", a-t-il déclaré.

Il prévoit trois réductions d'un quart de point en 2024 à partir de mai, alors que les marchés penchent pour un seul assouplissement à la fin de l'année.

(1 $ = 1,5370 dollar australien)