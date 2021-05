Novaxia Investissement et Finansol annoncent la labellisation solidaire de la SCI Novaxia R, spécialisée dans le recyclage de bureaux en logements. Novaxia R devient le premier fonds immobilier labellisé Finansol disponible en assurance-vie dans l'immobilier.



Trois démarches illustrent la stratégie d'investissement solidaire de Novaxia R : lutte contre la pénurie de logements, développement de l'occupation temporaire de bâtiments vacants (urbanisme transitoire) et chantiers d'insertion professionnelle. Novaxia R investit également 5 à 10 % de son encours d'actif dans des entreprises ESUS.



Ce fonds déjà labellisé ISR vise une rentabilité de 5 % et a pour objectif d'allier le sens et la rentabilité.