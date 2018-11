Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz Global Investors a révélé que sa gestion responsable recouvrait désormais 144 milliards d'euros de ses encours, dont 116 milliards intégrant les critères ESG, 22 milliards en investissement socialement responsable (ISR) et 6 milliards en Investissement d'impact. Cette annonce intervient à l'occasion de la publication de son " Rapport 2018 sur l'investissement responsable", 18 mois à peine après le lancement de son programme d'intégration ESG.Ce rapport précise la manière dont AllianzGI déploie les potentiels des facteurs ESG pour répondre à la diversité grandissante des besoins de ses clients et s'engage à intégrer les critères ESG dans l'ensemble des décisions d'investissement, et au sein de toutes les classes d'actifs.