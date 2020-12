L'investissement responsable, thème central de 2021, estime UBP

En 2021, le changement climatique devrait devenir une question centrale pour les principaux acteurs mondiaux, avec à la clé des politiques ambitieuses pour relever ce défi majeur de l'économie globale, estime UBP dans ses perspectives d'investissement 2021. Selon le gérant, les entreprises les plus lentes à s'adapter rencontreront des difficultés, alors que celles faisant figure de leaders, avec une capacité d'ajustement rapide, connaîtront une nouvelle impulsion, et présenteront ainsi de réelles opportunités pour les investisseurs.



Les solutions d'investissement permettant de créer de la valeur sur le plan environnemental et social tout en générant de la performance financière joueront donc un rôle déterminant dans la transition vers une société visant le ‘zéro émissions nettes' à l'horizon 2050, assure UBP.