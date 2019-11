Un intérêt accru des Français pour l’investissement

Une étude récente d’Harris Interactive réalisée pour eToro, le leader mondial des plateformes de trading social, révélait que 53% des Français déclarent avoir déjà réalisé un investissement financier ou souhaité le faire. Si la culture de l’épargne reste encore forte en France (2 Français sur 3 estiment qu’il est difficile d’investir), on s’aperçoit que leur curiosité pour l’investissement grandit. Par exemple, les jeunes Français (moins de 35 ans), se montrent plus enthousiastes que l’ensemble des Français à l’idée de réaliser des investissements, notamment en titres financiers (21% pour l’ensemble des Français, 36% des moins de 35 ans).

Ce regain d’intérêt pour l’investissement apparaît en parallèle du développement des plateformes de gestion personnalisée, qui offrent aux particuliers une nouvelle façon de penser l’investissement et leur permettent de reprendre le contrôle de leurs fonds. Toujours selon l’étude d’Harris Interactive, près de 6 investisseurs sur 10 déclarent gérer leurs placements financiers eux-mêmes via Internet (58% pour l’ensemble des Français, 68% des 35-49 ans).

En outre, 28% des moins de 35 ans (contre 18% de l’ensemble des Français) s’informent sur les plateformes dédiées pour réaliser leurs investissements financiers.

Mais si les Français sont plus désireux d’investir et disposent de nouveaux outils pour y parvenir, ils souhaitent le faire dans une optique nouvelle. En effet, les données de la plateforme eToro démontrent que les investisseurs sont de plus en plus en quête de placements thématiques et ayant un impact social et environnemental.

Comment expliquer cette tendance ?

Dans un premier temps, les investisseurs recherchent de plus en plus d’investissements thématiques, qui leur permettent de financer des secteurs d’avenir et innovants. La 5G, l’intelligence artificielle, les drones, la cybersécurité : toutes ces nouvelles technologies qui s’apprêtent à façonner l’économie de demain sont très prisées par les particuliers, qui ont foi en leur potentiel disrupteur et souhaitent prendre part à la révolution technologique en cours.

Selon le baromètre EY de l’investissement des entreprises innovantes , on retrouve dans le top 5 des investissements en France les services Internet (531 M€), les sciences de la vie (365 M€), les logiciels (318 M€), la technologie (252 M€), et les jeux vidéo (193€). Les investisseurs institutionnels sondés dans cette étude se ruent donc sur ces entreprises innovantes, ce qui indique aux particuliers le potentiel de ces secteurs et de leurs entreprises. L’investissement thématique leur permet à leur tour de profiter du fort potentiel de croissance de ces entreprises.

En plus de chercher à investir dans des secteurs d’avenir, les particuliers sont de plus en plus soucieux de placer leur argent dans des projets responsables en matière sociale et environnementale. Les épargnants sont en effet à la recherche de placements éthiques, permettant, par le financement, d’oeuvrer à la sauvegarde de la planète et de contribuer aux grandes causes sociétales de notre époque.

D’après un sondage réalisé pour le forum de l’investissement responsable FIR, 6 français sur 10 déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements . Ainsi, l’investissement socialement responsable (ISR), placement disponible depuis 2016, qui permet par exemple le développement des énergies renouvelables ou la réduction des inégalités hommes/femmes au sein des entreprises, est un produit très apprécié par les Français. Au 31 décembre 2017, les encours de cet investissement en France dépassaient les 1 000 milliards d’euros, montrant un engouement réel des Français pour cette solution .

En outre, et comme le montre l’étude Voices d’Axa , on assiste à un bouleversement profond de la logique des motivations préalables à l’investissement. En effet, 88% des Français interrogés placent l’impact social de leurs investissements avant le gain financier, ce qui a un impact immédiat sur la nature des produits financiers recherchés par des-derniers.

Les particuliers cherchent donc de plus en plus à donner du sens à leurs investissements et sont donc, pour cela, à la recherche de nouveaux produits financiers.

Dans ce contexte, quelles solutions sont proposées aux investisseurs ?

Pour répondre à cette intérêt croissant pour l’investissement sectoriel et responsable, eToro propose aux particuliers la fonction CopyPortfolio, qui leur permet de placer leur argent dans des portefeuilles regroupant des actions d’entreprises de secteurs variés : le cannabis thérapeutique, la 5G, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les drones, ou encore les énergies renouvelables. Dernièrement, eToro a même lancé un Copyportfolio Libra regroupant les actions de toutes les entreprises ayant annoncé participer au financement de la monnaie numérique de Facebook et permettant aux particuliers de prendre part à ce projet.

Les CopyPortfolios permettent donc aux particuliers d’investir dans des secteurs qui leur tiennent à coeur et de contribuer ainsi à leur développement économique. Un atout important, quand on sait que l’intérêt pour ce que produit ou vend une entreprise constitue le critère clé pour investir dans celle-ci pour 32% des Français, selon l’étude d’Harris interactive. Les CopyPortfolios permettent également aux particuliers de placer leur argent dans des secteurs qu’ils apprécient sans pour autant connaître parfaitement les entreprises qui les composent : en effet, ces portefeuilles permettent l’accès à la connaissance en se chargeant de rassembler eux-mêmes les firmes majeures de ces secteurs.

En outre, dans ce contexte, eToro a aboli en mai 2019 les commissions prélevées sur les achats et ventes d’actions en Europe, dans le but de faciliter l’accès aux marchés financiers et à l’investissement aux Français. Grâce à cette initiative, l’investissement thématique devient ainsi une pratique plus accessible pour les particuliers.

“Les CopyPortfolios sont conçus pour rendre l’investissement sectoriel accessible à tous. Si vous êtes passionné par une industrie en particulier nous voulons faire en sorte que vous puissiez y investir le plus simplement possible. A ce jour, nous faisons face à une forte demande lors du lancement de nos portefeuilles.” déclarait Yoni Assia, CEO d’eToro, lors du lancement du CopyPortfolio 5G en août dernier.

