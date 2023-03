L'investisseur activiste Icahn lance une course aux procurations chez Illumina

L'investisseur activiste Carl Icahn a lancé lundi une course aux procurations chez Illumina Inc, arguant que le rachat de Grail Inc par la société avait coûté aux actionnaires environ 50 milliards de dollars depuis la conclusion de l'opération.

Les actions d'Illumina ont bondi de 18 % pour atteindre 228,97 dollars dans les échanges de la matinée. Dans une lettre envoyée aux actionnaires de la société de sciences de la vie, M. Icahn a déclaré qu'il prévoyait de nommer trois personnes au conseil d'administration d'Illumina lors de la prochaine assemblée générale de la société. M. Icahn a également indiqué qu'il avait travaillé en privé avec le conseil d'administration d'Illumina au cours des dernières semaines, mais qu'il n'était pas parvenu à un accord. La bataille de procuration intervient alors qu'Illumina s'oppose à une ordonnance de l'Union européenne visant à céder le fabricant de tests de détection du cancer Grail, après que la société de sciences de la vie a sauté le pas et conclu la transaction en août 2021, sans décrocher l'approbation des autorités réglementaires. "Nous avons donc décidé de lancer une course aux procurations pour tenter d'obtenir une représentation au conseil d'administration", a déclaré M. Icahn, ajoutant qu'il craignait que le conseil d'administration de l'entreprise ne poursuive la transaction avec Grail. Illumina n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.