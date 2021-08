L’irréductible euphorie des marchés 05/08/2021 | 14:55 4 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Des inondations meurtrières en Europe et en Asie, des incendies aux Etats-Unis, au Canada, en Turquie, ainsi que dans plusieurs pays européens, des dômes de chaleur et des canicules, et une touche de pandémie qui se présente sous ses plus beaux variants. L’été est teinté de mauvaises ondes. Pourtant, il y a un bien un domaine qui résiste encore et toujours aux catastrophes : la bourse. Rien ne semble donc faire trembler l’élan acheteur, boosté par des publications de résultats très bonnes pour la plupart. Le CAC 40 dividendes réinvestis et le S&P 500 sont à leurs plus hauts historiques. Voir les marchés dans le vert est presque devenu la norme, alors que souvenez-vous, mi-juillet, les frémissements à la baisse nous faisaient croire à une fin du bullrun. Quelques chiffres : en France, le CAC affiche une performance de 21,5% depuis le début d’année, et de 7% suite à la correction du mois dernier. Aux Etats-Unis, le S&P gagne 17,2% sur l’année et presque 4% depuis deux semaines. Un élan acheteur que rien n'arrête (Dessin Amandine Victor)

© Zonebourse.com 2021 4 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue