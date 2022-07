L'islamiste tunisien qui est passé du statut de faiseur de roi à celui d'opposant

De prisonnier politique et exilé avant la révolution de 2011 à faiseur de roi et président du parlement après celle-ci, le leader islamiste fait à nouveau l'objet d'une enquête des autorités tandis qu'un adversaire siège dans le palais présidentiel.

Après que le président Kais Saied ait fermé l'été dernier le parlement élu et ait commencé à gouverner par décret, Ghannouchi l'a accusé de coup d'État et a positionné son parti Ennahda comme l'un des plus féroces critiques de Saied.

Aujourd'hui, Saied ayant assumé une autorité étendue sur le système judiciaire, un juge a mis Ghannouchi sous enquête pour des soupçons de blanchiment d'argent, accusations qu'Ennahda a niées, les qualifiant d'attaque politique.

L'enquête intervient peu avant le référendum du 25 juillet sur la nouvelle constitution de Saied, que Ghannouchi et son parti ont juré de boycotter, y voyant une mascarade destinée à consacrer la marche du président vers le règne d'un seul homme.

Cela signifie qu'Ennahda et son leader Ghannouchi, aujourd'hui vieux et frêle, les mains souvent tremblantes, sont à nouveau au centre de la lutte pour l'avenir de la Tunisie.

Pour ses admirateurs, Ghannouchi est un modéré dont le penchant pour le compromis a permis d'éviter la violence politique après la révolution et a amené la Tunisie à adopter une constitution démocratique.

Cependant, ses détracteurs affirment qu'il est une figure polarisante et largement impopulaire, en raison des divisions idéologiques sur l'islamisme et du rôle central d'Ennahda dans les années de paralysie politique et de mauvaise gouvernance qui ont empoisonné le puits de la démocratie.

Ils le considèrent comme un cheval de Troie pour des islamistes plus radicaux qui ont utilisé la position prédominante de son parti après 2011 pour infiltrer tous les niveaux de l'État, accusations qu'Ennahda dément.

RÉVOLUTION

Le pouvoir de gouverner était bien loin des racines de Ghannouchi dans un mouvement islamiste interdit dans les années 1980, lorsqu'il a été emprisonné deux fois, puis poussé à deux décennies d'exil dans la banlieue ouest de Londres, à Ealing, accusé de tentative de coup d'État.

Pendant son exil, il a adouci son idéologie avec des idées démocratiques et s'est lié d'amitié avec le leader islamiste Tayyip Erdogan de Turquie.

Lorsque les Tunisiens se sont soulevés contre le président Zine el-Abidine Ben Ali en janvier 2011, Ghannouchi a pris l'avion pour rentrer chez lui. Il a atterri une semaine après la fuite de l'autocrate, et a été accueilli par une foule exultante.

Des milliers de ses partisans ont rempli le terminal, grimpé sur les toits et se sont perchés sur des poteaux indicateurs pour avoir une meilleure vue, scandant leur soutien et sanglotant de joie.

Alors que la petite silhouette grisonnante portant une écharpe rouge quittait le bâtiment avec la foule se pressant autour de lui, il a pris un haut-parleur pour les exhorter : "Continuez votre révolution".

Ennahda a remporté le plus grand nombre de sièges lors des premières élections libres de Tunisie neuf mois plus tard, prélude à des manœuvres tendues entre factions rivales, islamistes et laïques étant de plus en plus en désaccord.

Ghannouchi ne s'est présenté à aucune fonction publique jusqu'à des années plus tard - une approche qui le distingue des Frères musulmans d'Égypte qui ont remporté une élection présidentielle dans les 16 mois suivant le printemps arabe avant d'être chassés du pouvoir par l'armée.

Mais il est resté la figure clé d'un Ennahda de plus en plus influent.

Alors que les divisions s'approfondissaient en 2013 et débordaient dans les rues, de nombreux Tunisiens craignaient que la violence qui avait suivi la révolte en Libye voisine n'éclate aussi chez eux.

Ghannouchi et un président laïc se sont efforcés de calmer la rue, rampe de lancement d'une nouvelle constitution qui a été ratifiée avec jubilation au parlement alors que les politiciens rivaux s'embrassaient en pleurant.

"Nous avons réussi une révolution pacifique. Nous avons réussi à éviter la guerre civile. Nous sommes parvenus à un consensus", a-t-il déclaré.

Mais, pour certains, les compromis ont fait grincer des dents.

Les opposants à l'islam politique ont accusé Ghannouchi de fermer les yeux sur les djihadistes tunisiens qui ont afflué pour rejoindre l'État islamique en Irak et en Syrie et ont commis des assassinats dans son pays, ce qu'il a nié.

Nombre de ses partisans ont entre-temps attaqué sa décision de soutenir une loi controversée accordant l'amnistie aux fonctionnaires accusés de corruption sous Ben Ali. Il a déclaré qu'en tant qu'ancienne victime de l'exclusion politique, il pensait que la nouvelle Tunisie devait inclure même les personnes liées à l'ancien régime.

Mais alors que l'économie tunisienne vacillait et que les services de l'État se détérioraient, Ennahda était lié à des politiques impopulaires.

Pendant ce temps, Ghannouchi a cherché à éloigner Ennahda de l'islam politique, en le rebaptisant parti "démocrate musulman" et en séparant sa mission politique de ses activités sociales et religieuses.

Lorsqu'il s'est présenté pour la première fois à une fonction publique, lors des élections législatives de 2019, Ennahda a enregistré sa plus faible performance depuis des années, mais était toujours le plus grand parti avec environ un quart des sièges.

Il a remporté le bureau du président, une splendide confection du 19e siècle faite de riches pierres, de plâtre sculpté et de cloisons dorées, le long d'un couloir de la chambre principale du parlement sous son dôme en stuc et son arcade d'arcs en fer à cheval.

Mais, avec un parlement fragmenté, son propre parti rétif et des leaders politiques qui se chamaillent, il était un vieux lion à l'écart.

Assis sur l'estrade en bois rouge pour s'adresser aux parlementaires installés sur leurs bancs en cuir vert, sa voix était souvent faible et ses mains tremblaient lorsque ses rivaux se levaient pour le défier ou l'appâter.

Un an après que Saied ait ordonné aux chars d'encercler le parlement, fermant les portes de la chambre, le propre héritage de Ghannouchi est également dans la balance.