L'italien TIM et CDP parviennent à un accord préliminaire sur un plan de réseau à large bande unique

Telecom Italia (TIM) et le créancier public CDP ont déclaré tard dimanche qu'ils avaient signé un accord préliminaire pour ouvrir la voie à un réseau à large bande unique, alors que l'ancien monopole téléphonique du pays s'efforce de se défaire de son réseau fixe.

Le plan vise à combiner le réseau fixe de TIM avec celui de son rival Open Fiber, contrôlé par la CDP. Le PDG Pietro Labriola cherche à relancer les affaires de TIM en séparant complètement son réseau de lignes fixes de ses activités de service.

CDP, qui est le deuxième investisseur de TIM avec une participation de 10 % et qui possède 60 % d'Open Fiber, contrôlera le réseau combiné, indique le communiqué, ajoutant que les parties visent à négocier un accord contraignant d'ici la fin octobre.

L'accord préliminaire tant attendu a également été signé par les fonds d'infrastructure Macquarie et KKR, qui détiennent des participations minoritaires, respectivement, dans Open Fiber et dans l'unité de réseau du dernier kilomètre de TIM.

Les deux fonds resteront des investisseurs minoritaires dans l'entité réseau unique.

KKR a décidé de se joindre au projet TIM-CDP après que TIM ait rejeté une proposition de 10,8 milliards d'euros (12 milliards de dollars) du fonds américain visant à prendre le contrôle de TIM et à le retirer de la cote avant de diviser ses actifs fixes et de services.

Après avoir bondi de 5 % dans les premiers échanges, les actions de TIM se négociaient en hausse de 2,3 % à 1330 GMT, surperformant l'indice des valeurs vedettes italiennes.

L'Italie souhaite créer un champion unique du réseau à large bande pour éviter la duplication des investissements et accélérer le déploiement de la fibre optique et la numérisation de son économie.

CDP contrôle également les sociétés réglementées de gaz et de réseaux électriques Snam et Terna.

PROCÉDURE LONGUE Les analystes estiment que la finalisation de toute transaction pourrait prendre jusqu'à deux ans, car l'opération sera soumise à l'approbation des autorités antitrust nationales et européennes. Les actionnaires de TIM devront également se prononcer sur la transaction.

Sous pression depuis des années sur son marché national hyperconcurrentiel, TIM, criblé de dettes, cherche à lever des fonds en se séparant de son réseau de lignes fixes, un actif que les analystes évaluent entre 15 et 20 milliards d'euros.

Les actions de TIM ont chuté de plus de 35 % cette année et restent proches du niveau le plus bas qu'elles aient atteint en mars après que la société ait annoncé une perte annuelle record et que l'offre de KKR ait disparu.

En se séparant de son infrastructure de réseau, TIM disposera de liquidités pour développer des services de données et de connectivité pour les consommateurs et les entreprises, a déclaré le PDG Labriola dans un message au personnel vu par Reuters lundi.

Les options en cours de discussion pour la structure finale de l'accord avec Open Fiber comprennent une vente pure et simple des actifs réseau de TIM, y compris l'unité de câble internationale Sparkle, ont déclaré des sources à Reuters.

La nouvelle entité réseau reprendra une partie importante de la dette et du personnel national de TIM.

Le courtier Equita a déclaré qu'une sortie à 100% du réseau maximiserait les recettes de TIM, tout en augmentant les chances d'obtenir l'approbation des autorités antitrust.

TIM et CDP avaient signé un accord préliminaire en 2020, mais ce plan, qui prévoyait que TIM conserve une participation majoritaire dans l'entité combinée, a échoué en raison de problèmes politiques, réglementaires et d'évaluation. (1 $ = 0,9282 euros) (Reportage d'Elvira Pollina ; Montage de Valentina Za et Susan Fenton)