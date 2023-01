L'objectif de 2% : La pierre de touche des banques centrales en matière d'inflation doit faire face à l'après-pandémie.

En annonçant un objectif d'inflation, les banquiers centraux pensent se donner de la crédibilité et orienter la planification des ménages et des entreprises de manière à maintenir l'inflation sous contrôle. C'est un concept qui semblait soutenu par les faits alors que l'utilisation des objectifs d'inflation se répandait dans le monde développé, de la Nouvelle-Zélande en 1990 aux États-Unis et au Japon en 2012 et 2013, en passant par l'Europe.

Ces décennies, jusqu'à la fin de la première année de la pandémie de coronavirus en 2020, ont vu l'inflation largement contenue.

Mais elles ont également coïncidé avec des tendances en matière de mondialisation, de technologie et de démographie qui ont aidé. Depuis le début de la pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces mêmes forces pourraient maintenant pousser les prix dans l'autre sens, mettant au défi ce cadre de politique monétaire commun avec une sorte d'adversité à laquelle il n'a jamais été confronté et, avec les chocs d'approvisionnement en cours, pourrait avoir du mal à s'adapter.

"À l'avenir, nous pourrions être confrontés à une période d'inflation structurellement plus élevée par rapport aux deux dernières décennies. L'impact déflationniste de la localisation se dissipe, et il y aura des pressions inflationnistes provenant du commerce mondial, de la transition climatique, de la démographie et de la politique", a déclaré Claudio Boric, chef du département monétaire et économique de la Banque des règlements internationaux, un groupe de coordination des banques centrales.

Pourtant, M. Borio a déclaré qu'il n'était pas favorable à une augmentation des objectifs d'inflation des banques centrales, une opinion qui s'est généralisée parmi les décideurs politiques de haut niveau - des faucons aux colombes - malgré des préoccupations tout aussi générales selon lesquelles la récente flambée d'inflation pourrait être encore plus persistante que prévu et le retour à 2 % d'autant plus difficile à organiser.

Au moins à ce stade, la plus grande inquiétude des banquiers centraux est de perdre leur crédibilité s'ils ne respectent pas la ligne qu'ils se sont fixée.

"Est-ce que 2% est en quelque sorte un chiffre magique ?" Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale américaine, a déclaré lors d'un forum au début du mois. "Probablement pas. Mais c'est notre chiffre, et nous sommes très engagés à ramener l'inflation à 2% ... Atteindre cet objectif est tout simplement au cœur de notre politique monétaire globale", a déclaré Mme Brainard, un sentiment repris par les sièges des banques centrales, de Francfort à Londres en passant par Tokyo.

"Laissez-moi être tout à fait clair, il n'y a pas de si ou de mais dans notre engagement envers l'objectif d'inflation de 2 %", a déclaré l'année dernière Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre. "C'est notre travail, et c'est ce que nous ferons".

PAS LE "PROCESSUS LE PLUS SCIENTIFIQUE".

Lors de sa réunion de politique générale de deux jours cette semaine, la Fed devrait, comme chaque année depuis 2012, s'engager à nouveau en faveur d'une inflation de 2 % comme étant le taux "le plus cohérent à long terme avec le mandat statutaire de la Réserve fédérale" du Congrès américain, qui consiste à promouvoir des "prix stables" parallèlement à un emploi maximal.

Bien que la banque centrale américaine ait apporté des modifications importantes à sa "Déclaration sur les objectifs à long terme et la stratégie de politique monétaire", elle n'a jamais mis en jeu l'objectif d'inflation lui-même, au motif qu'une promesse est une promesse et qu'elle ne peut être renégociée qu'à grand risque.

Pourtant, le chiffre de 2 %, comme l'a suggéré Mme Brainard, n'a pas d'importance particulière en soi. Bien qu'il s'agisse désormais d'une norme mondiale, il s'agissait moins du produit d'une analyse approfondie ou d'une estimation statistique que de la meilleure estimation d'un taux d'inflation qui permettrait de saisir les avantages que les banques centrales voient dans la fixation d'une sorte d'objectif, tout en restant suffisamment bas pour que le public, en fait, ne le remarque pas.

Au sortir de l'environnement d'inflation élevée des années 1970 et 1980, les décideurs ont reconnu la nécessité de cimenter leur propre crédibilité en matière de lutte contre l'inflation, et ont vu dans l'engagement envers une cible d'inflation annoncée un moyen facile à communiquer pour orienter les attentes du public et, en supposant qu'ils s'y tiennent, renforcer la confiance.

Dans le même temps, ils voulaient un niveau d'inflation compatible avec la stabilité des prix à long terme, ce que l'ancien président de la Fed, Alan Greenspan, a défini dans un débat du milieu des années 1990 comme un "état dans lequel les changements attendus du niveau général des prix ne modifient pas efficacement les décisions des entreprises ou des ménages".

Alors que certains faucons de l'inflation soutiennent toujours que ce niveau serait zéro, il existe un large consensus sur le fait qu'une hausse modeste des prix est saine pour une économie. Elle donne aux entreprises un moyen d'ajuster les coûts "réels" de la main-d'œuvre sans freiner l'embauche, et elle donne aux banques centrales une plus grande marge de manœuvre, grâce à des taux d'intérêt nominaux plus élevés, pour gérer les ralentissements économiques par des réductions des taux d'intérêt plutôt que par des achats d'obligations et d'autres mesures moins conventionnelles utilisées une fois que les taux directeurs ont atteint le niveau zéro ou presque zéro.

Les responsables de la Nouvelle-Zélande, sous pression politique pour juguler une inflation élevée dans les années 1980, ont été les premiers à mettre l'idée en pratique avec un objectif initial compris entre 0 et 2 %.

"Ce n'était pas le processus le plus scientifique du monde entier", a déclaré Michael Reddell, un ancien économiste de la Reserve Bank of New Zealand. "Personne ne l'avait fait avant nous".

NOTRE ÉTOILE DU NORD

Pourtant, ça a collé. Il s'est répandu. Et il a sans doute aidé.

"Je pense personnellement que ce chiffre avait du sens sur la base de toute l'histoire, l'expérience et la recherche .... Il nous a servi incroyablement bien", a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, au début du mois. "Cela a aidé la transparence. Cela aide les marchés, et les gens comprennent ce qu'est notre étoile polaire."

Le débat qui n'a pas encore été rejoint, cependant, est de savoir ce qui se passera si l'étoile polaire s'avère moins une destination qu'un symbole intouchable - si le chemin du retour vers les 2 %, qui s'annonce déjà lent, s'arrête dans l'économie post-pandémique.

Les économistes et les décideurs politiques ne s'attendent pas à ce que l'inflation diminue de manière rapide et linéaire. Certains considèrent même que la phase actuelle est la partie facile, avec un consensus parmi les responsables sur le fait que les taux d'intérêt devaient augmenter, et un premier ralentissement de l'inflation en cours sans dommage grave, notamment, pour les marchés de l'emploi.

Les responsables politiques insistent sur le fait qu'ils vont franchir le dernier kilomètre qui les ramènera à leur objectif d'inflation.

Mais malgré l'accent mis sur le retour à une inflation de 2 %, ils ont également reconnu que le débat pourrait se compliquer au fur et à mesure qu'ils étudient la façon dont l'inflation et l'économie réagissent aux hausses de taux d'intérêt approuvées jusqu'à présent, et d'autres sont en préparation.

Les hausses de taux rapides de l'année dernière étaient "vraiment importantes pour démontrer cette détermination et pour s'assurer que les gens comprennent que 2 % d'inflation est toujours le bon point d'ancrage", a déclaré M. Brainard. "Nous sommes dans une position quelque peu différente aujourd'hui .... Nous sommes maintenant dans un environnement où nous équilibrons les risques des deux côtés."

Les responsables de la Fed ont prévu que leurs efforts de resserrement pourraient coûter 1,5 million d'emplois américains cette année. Si l'inflation s'avère plus résistante que prévu, la réalisation de l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale pourrait signifier encore plus de pertes.

Bien que les données récentes suggèrent des "perspectives légèrement meilleures" pour un résultat où l'inflation ralentit jusqu'à l'objectif sans dommages profonds pour l'emploi ou la croissance économique, Mme Brainard a déclaré : "il s'agit d'un environnement très incertain et vous ne pouvez tout simplement pas exclure des compromis pires."