L'obligataire reste privilégié par rapport aux actions-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les investisseurs ont encore privilégié l'obligataire aux actions dans un contexte d'anticipations d'assouplissement de leur politique monétaire par les grandes banques centrales, montrent les flux de collecte des fonds d'investissement collectifs sur la semaine au 24 juillet, retracés dans une étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch Global Research, publiée vendredi. Les fonds dédiés aux actions ont subi des rachats de 7,1 milliards de dollars (6,38 milliards d'euros) sur la période tandis que les fonds obligataires bénéficiaient d'une vingt-neuvième semaine consécutive d'entrées nettes à hauteur de 13,7 milliards de dollars, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Après les annonces de la BCE, d'un statu quo sur ses taux et de la confirmation de nouvelles mesures d'assouplissement à venir, qui ont en partie déçu les attentes, tous les yeux sont désormais tournés vers la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de la semaine prochaine. La publication vendredi d'une première estimation de la croissance aux Etats-Unis au deuxième trimestre, qui a ralenti moins qu'attendu, devrait toutefois tempérer les anticipations de baisses de taux outre-Atlantique dont certains investisseurs et analystes espéraient qu'elles pourraient aller jusqu'à 50 points de base dès la semaine prochaine. Les attentes d'une nouvelle salve d'assouplissements monétaires n'en ont pas moins bénéficié aux fonds obligataires dont toutes les catégories, à l'exception de ceux dédiés aux obligations bancaires, ont enregistré des entrées nettes. En dépit de la progression des indices, les fonds en actions, pénalisés par les craintes sur la croissance mondiale, ont en revanche tous subi des rachats, avec en tête ceux dédiés aux actions américaines qui ont enregistré des sorties nettes à hauteur de 4,4 milliards de dollars. Le calvaire des fonds en actions européennes s'est poursuivi pour la soixante-neuvième semaine sur 72 avec des sorties nettes de 1,4 milliard de dollars. Les fonds en actions émergentes ont connu des dégagements pour la quatorzième semaine consécutive, également à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Signe de la prudence des investisseurs, les souscriptions sur les fonds monétaires ont encore progressé pour totaliser 254,24 milliards de dollars depuis le début de l'année contre 232,14 milliards de dollars une semaine auparavant. L'engouement pour les fonds en métaux précieux, principalement l'or, s'est confirmé pour la huitième semaine consécutive en dépit d'un cours du métal jaune qui marque le pas depuis le début du mois de juillet après son envolée du mois de juin. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 24 2019 juillet Actions -7,1 -150,80 Obligataires +13,7 +267,80 Monétaires nd +254,24 Matières premières nd +5,40 (Marc Joanny, édité par Wilfrid Exbrayat)