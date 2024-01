Les hôpitaux d'au moins quatre États américains ont rétabli l'obligation de porter des masques en raison de l'augmentation des cas de COVID, de grippe saisonnière et d'autres maladies respiratoires.

Les établissements de santé de New York, de Californie, de l'Illinois et du Massachusetts ont rendu les masques obligatoires pour les patients et les prestataires de soins.

Le Dr Ashwin Vasan, commissaire à la santé de la ville de New York, a déclaré mercredi à la chaîne de télévision WABC que les masques étaient de nouveau obligatoires dans les 11 hôpitaux publics de la ville, les 30 centres de santé et les cinq établissements de soins de longue durée.

"Ce que nous ne voulons pas, c'est une pénurie de personnel, n'est-ce pas ? Lorsque nous avons vu la vague omicron en 2022, le plus gros problème n'était pas seulement que les gens tombaient malades, mais que nous avions beaucoup de travailleurs de la santé en première ligne, qui étaient sortis avec le COVID", a déclaré M. Vasan à la chaîne WABC.

Les données hebdomadaires les plus récentes des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) font état de plus de 29 000 hospitalisations dues au COVID aux États-Unis entre le 17 et le 23 décembre, soit une augmentation de plus de 16 % par rapport à la semaine précédente. Le CDC a également signalé plus de 14 700 hospitalisations dues à la grippe au cours de la même période.

L'obligation de porter des masques a été un point de friction politique et culturel pendant la pandémie de COVID, suscitant la colère de ceux qui n'étaient pas d'accord avec les conseils médicaux et qui estimaient que les masques ne contribuaient guère à enrayer la propagation de la maladie.

La Cour suprême, dominée par les conservateurs, a annulé l'obligation fédérale de vaccination ou de test imposée aux entreprises par le président Joe Biden, et un juge nommé par son prédécesseur républicain a annulé l'obligation de porter un masque dans les transports publics.

Les personnes qui portaient un masque et qui estimaient que leur santé était menacée par ceux qui n'en portaient pas ont également éprouvé un profond ressentiment.

Selon les chiffres du CDC, plus de 1,1 million d'Américains sont morts du COVID, soit un taux supérieur à celui de la plupart des autres pays riches.

Le système médical de l'université Rush de Chicago a déclaré mardi qu'il demandait "aux patients, aux visiteurs et au personnel de porter des masques approuvés par l'hôpital dans certaines zones du campus". Il s'agit notamment des salles d'attente des cliniques et de l'enregistrement des patients".

Le mois dernier, le service de santé du comté de Cook, qui englobe Chicago, et le service de santé Endeavor, dans la banlieue de Chicago, ont recommencé à exiger le port de masques, après que le ministère de la santé publique de l'Illinois a demandé aux hôpitaux d'intensifier leurs efforts d'atténuation dans plusieurs domaines, y compris le port de masques dans l'ensemble de l'établissement.

Dans le Massachusetts, Berkshire Health Systems a commencé à imposer le port du masque mercredi, selon un communiqué.

En Californie, le comté de Los Angeles a rétabli samedi le port du masque dans tous les établissements de santé agréés, selon un communiqué du comté transmis au City News Service. Le département de la santé du comté n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage de Brad Brooks à Longmont, Colorado ; Rédaction de Heather Timmons et Stephen Coates)