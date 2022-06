L'obligation pour les filles de porter des jupes dans une école de Caroline du Nord est inconstitutionnelle, selon un tribunal.

La Cour d'appel du 4e circuit américain basée à Richmond, en Virginie, par un vote de 10-6 DailyDocket s'est rangée du côté de trois étudiantes qui ont soutenu que l'exigence de la Charter Day School équivalait à une discrimination fondée sur le sexe, ancrée dans les stéréotypes de genre, qui violait leurs droits à une protection égale.

L'école du comté de Brunswick met l'accent sur les "valeurs traditionnelles" et a mis en place un code vestimentaire dont son fondateur, l'homme d'affaires Baker Mitchell, a déclaré dans un courriel et un témoignage qu'il "préserverait la chevalerie" et garantirait que les filles soient traitées "avec courtoisie et plus de douceur que les garçons".

L'école agréée par l'État a soutenu que la clause de protection égale du 14e amendement de la Constitution des États-Unis ne s'appliquait pas à elle parce qu'elle était une entité privée et non un "acteur étatique".

Mais la juge de circuit américaine Barbara Milano Keenan a déclaré qu'elle en était un puisque la Caroline du Nord lui a délégué son devoir de fournir une éducation gratuite et universelle aux étudiants. Une décision contraire signifierait que la Caroline du Nord peut ignorer une discrimination "flagrante", a-t-elle déclaré.

"Les tribunaux ne peuvent pas soumettre les droits constitutionnels de ces enfants des écoles publiques à la façade du choix de l'école", a écrit Keenan, qui a été rejointe par ses collègues nommés par les démocrates.

Le tribunal a également relancé une plainte déposée en vertu du Titre IX, une loi fédérale qui interdit la discrimination sexuelle dans l'éducation financée par le gouvernement fédéral.

Galen Sherwin, l'avocat des étudiants de l'American Civil Liberties Union, a déclaré que la décision "devrait mettre en garde les écoles à charte dans tout le pays".

L'avocat de l'école n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les six voix dissidentes provenaient toutes de juges nommés par les Républicains, dont le juge de circuit américain A. Marvin Quattlebaum Jr, qui a déclaré que la décision étoufferait "les alternatives innovantes à l'éducation publique traditionnelle".

Le juge de circuit américain J. Harvey Wilkinson a qualifié la décision de "honte" et a déclaré que "l'approche chevaleresque de l'école ne devrait ni être légalement bannie du système éducatif, ni être légalement imposée."