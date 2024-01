par Nidal al-Mughrabi et Bassam Masoud

PARIS, 13 janvier (Reuters) - Israël a continué samedi ses bombardements dans la bande de Gaza, promettant de poursuivre son offensive pour détruire le mouvement islamiste Hamas alors que les 100 jours de guerre approchent sans aucune issue en vue au conflit.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu que les accusations de génocide à Gaza portées contre son pays devant la Cour internationale de justice de La Haye ne le détourneraient pas de son objectif.

"Personne ne nous arrêtera - ni La Haye, ni l'Axe du mal, personne", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, faisant référence au Hamas, au Hezbollah soutenu par l'Iran et aux milices houthies qui ont offert leur soutien.

Plus de trois mois après l'attaque du 7 octobre contre Israël, à l'origine de la guerre actuelle, plus de 20.000 Palestiniens ont été tués et Gaza n'est plus que décombres, avec la quasi totalité de sa population de 2,3 millions de personnes réfugiée dans un coin minuscule du Sud de l'enclave.

Dans la ville méridionale de Rafah, une frappe aérienne israélienne contre une maison abritant deux familles de réfugiés a fait dix morts, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Dans un message vidéo posté sur X - ex-Twitter - le président de la République Emmanuel Macron a promis que la France ferait tout pour que les derniers otages retenus à Gaza soient libérés. "La France n'abandonne pas ses enfants, c'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération", a-t-il dit. (Avec Maayan Lubell et Dan Williams à Jérusalem, et Ali Sawafta à Ramallah, Gilles Guillaume pour la version française)