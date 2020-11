L'offensive éthiopienne sur Mekele a commencé-Leader du Tigré, diplomate

ADDIS-ABEBA/NAIROBI, 28 novembre (Reuters) - Les forces gouvernementales éthiopiennes ont lancé leur offensive pour s'emparer de Mekele, capitale de la région dissidente du nord du Pays, le Tigré, ont dit un diplomate en contact direct avec des habitants et le leader des forces rebelles du Tigré.

Le Premier ministre éthiopien avait indiqué jeudi que l'armée allait lancer la "phase finale" de son offensive dans le Tigré quelques heures après l'expiration de son ultimatum aux forces de cette région dissidente du nord du pays.

Le chef du gouvernement avait sommé peu avant les forces du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui gouverne cette région, de déposer les armes, faute de quoi l'armée donnerait l'assaut à Mekele, son chef-lieu, où vivent 500.000 habitants.

Le diplomate interrogé par Reuters a déclaré qu'il lui a été fait état d'explosions dans le nord de la ville, dans le quartier de Hamidai. Un autre diplomate a également indiqué que l'assaut avait été donné.

Debretsion Gebremichael, Le leader des forces rebelles de la région du Tigré a annoncé de son côté que les forces gouvernementales éthiopiennes avaient commencé une offensive pour s'emparer de la capitale régionale, Mekele.

Le leader du TPLF a déclaré à Reuters dans un SMS que Mekele était la cible de "bombardements nourris."

Billene Seyoum, la porte-parole du bureau du Premier ministre, a indiqué pour sa part que les forces éthiopiennes ne bombarderaient pas les zones civiles et que la sécurité des Ethiopiens à Mekele et dans le Tigré resteraient la priorité du gouvernement fédéral.

Debretsion Gebremichael a également accusé l'armée du pays voisin l'Erythrée d'avoir pris d'assaut des camps de réfugiés dans le Tigré pour capturer des réfugiés érythréens qui ont fui le pays.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement d'Erythrée.

Il est toujours difficiles de vérifier les assertions d'un camp ou de l'autre étant donné que tous les accès téléphoniques et internet à la région sont coupés, et que les accès font l'objet d'un contrôle étroit depuis le début des combats entre les forces gouvernementales et le TPLF, il y a trois semaines. (Rédactions d'Addis-Abeba et de Nairobi, Gilles Guillaume pour la version française)