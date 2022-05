L'offensive russe dévaste des villes de l'est de l'Ukraine, l'UE prépare des sanctions pétrolières

La Russie a lancé une offensive majeure dans l'est de l'Ukraine, axée sur les provinces de Donetsk et de Louhansk, après avoir abandonné un assaut sur Kiev à la fin du mois de mars. Des parties de ces provinces étaient déjà tenues par des séparatistes soutenus par la Russie avant que le président Vladimir Poutine ne lance l'invasion le 24 février.

La première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, a demandé à l'Occident de maintenir son soutien.

"L'Ukraine a besoin d'armes pour que les réfugiés ukrainiens puissent rentrer chez eux et reconstruire l'économie. Par conséquent, nous vous demandons de ne pas arrêter, d'accélérer le rythme de la fourniture d'armes lourdes", a-t-elle déclaré à la télévision britannique du matin.

La ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, était bombardée, comme elle l'est depuis les premiers jours de l'invasion, a déclaré l'armée ukrainienne mardi.

Faisant une première mise à jour sur le front de bataille, l'état-major ukrainien a déclaré que ses forces défendaient l'approche de Kharkiv depuis Izyum, une ville sur le fleuve Donets, à environ 120 km (75 miles) au sud-est, alors que l'ennemi a laissé une traînée de destruction dans la province de Luhansk.

L'armée ukrainienne a déclaré que les forces russes tentaient de prendre la ville de Rubizhne, située sur la ligne de front de la province de Luhansk, et de préparer un assaut sur la ville voisine de Sievierodonetsk.

Les affrontements les plus violents ont eu lieu autour de Popasna, plus au sud. Les bombardements étaient si intenses qu'il n'était pas possible de collecter les corps, a déclaré le gouverneur régional Serhiy Gaidai.

"Je ne veux même pas parler de ce qui se passe avec les personnes vivant à Popasna, Rubizhne et Novotoshkivske en ce moment. Ces villes n'existent tout simplement plus. Ils les ont complètement détruites".

Les troupes russes tentent maintenant d'encercler une importante force ukrainienne à cet endroit, attaquant depuis trois directions avec des bombardements massifs le long du front.

Au moins trois civils ont été tués dans le bombardement russe de la ville de Vuhledar dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, mardi, a déclaré le bureau du président ukrainien.

D'autres zones de Donetsk étaient sous le feu constant des tirs et les autorités régionales tentaient d'évacuer les civils des zones de la ligne de front, a-t-il ajouté.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les comptes rendus de l'Ukraine sur le champ de bataille.

L'UE SE PRÉPARE À ÉVITER LE PÉTROLE RUSSE

À Bruxelles, la Commission européenne devrait proposer cette semaine un sixième train de sanctions européennes contre la Russie, dont un éventuel embargo sur l'achat de pétrole russe.

Kiev affirme que les exportations énergétiques de la Russie vers l'Europe, jusqu'à présent largement exemptées des sanctions internationales, financent chaque jour l'effort de guerre du Kremlin à hauteur de millions d'euros.

"Ce paquet devrait inclure des mesures claires pour bloquer les revenus de la Russie provenant des ressources énergétiques", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans son discours vidéo nocturne.

L'Allemagne a déclaré lundi qu'elle était prête à soutenir un embargo immédiat de l'UE sur le pétrole russe.

"Nous avons réussi à atteindre une situation où l'Allemagne est capable de supporter un embargo sur le pétrole", a déclaré le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck.

Le chancelier Olaf Scholz, qui s'est montré plus prudent que d'autres dirigeants occidentaux dans son soutien à l'Ukraine, a subi une pression croissante pour adopter une ligne plus ferme.

Dans une interview accordée à la télévision publique ZDF, M. Scholz a déclaré que les sanctions ne seraient pas levées tant que le président russe Vladimir Poutine n'aurait pas signé un accord de paix avec l'Ukraine que Kiev pourrait soutenir.

Les ambassadeurs des pays de l'UE discuteront des sanctions pétrolières proposées lors de leur réunion de mercredi.

ÉVACUATION DE MARIUPOL

Les premiers civils évacués d'une usine sidérurgique géante à Mariupol sont arrivés lundi dans la ville de Zaporizhzhia, tenue par les Ukrainiens, après un voyage de nuit en bus à travers la ligne de front.

L'Ukraine affirme que des centaines de civils ont été piégés à l'intérieur de l'usine Azovstal avec les derniers défenseurs ukrainiens de la ville.

Le capitaine Sviatoslav Palamar, 39 ans, commandant adjoint du régiment ukrainien Azov, a déclaré à Reuters depuis l'intérieur de l'usine que les combattants pouvaient entendre les voix des femmes, des enfants et des personnes âgées piégés sous terre, et qu'ils ne disposaient pas de l'équipement nécessaire pour les déterrer.

"Nous avions prévu de démolir les bunkers, dont l'entrée est bloquée, mais toute la nuit de lundi à mardi, l'artillerie navale et l'artillerie à canon ont tiré. Toute la journée d'aujourd'hui, l'aviation a travaillé, larguant des bombes", a déclaré Palamar par Zoom.

PUTIN FAIT ATTENDRE LE PAPE

Le pape François a déclaré dans une interview publiée mardi qu'il avait demandé une rencontre à Moscou avec Poutine pour tenter d'arrêter la guerre en Ukraine, mais qu'il n'avait pas reçu de réponse.

Le pape a également déclaré au journal italien Corriere Della Sera que le patriarche Kirill de l'Église orthodoxe russe, qui a soutenu la guerre, "ne peut pas devenir l'enfant de chœur de Poutine".

Le pape a déclaré au journal que le Premier ministre hongrois Viktor Orban lui avait dit que la Russie prévoyait de mettre fin à la guerre le 9 mai, que la Russie célèbre comme le "Jour de la Victoire" marquant la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré en début de semaine que Moscou ne se précipiterait pas pour mettre fin à son "opération militaire spéciale" en Ukraine afin de respecter cette date symbolique.