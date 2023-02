L'offensive russe devrait inclure les régions de Kharkiv et de Zaporizhzhia, selon le chef de la sécurité ukrainienne.

Oleksiy Danilov, chef du Conseil national de sécurité et de défense, a déclaré que les forces russes sondaient les défenses de Kiev dans la région de Zaporizhzhia, partiellement occupée par les Russes, qui fait partie d'un pont terrestre contrôlé par Moscou entre l'est de l'Ukraine et la Crimée, sur la côte sud de la mer Noire.

Dans une interview accordée à Reuters, il a également déclaré que Kiev "n'exclut pas" une nouvelle poussée russe dans la région de Kharkiv, dont les forces de Moscou ont été repoussées par une contre-offensive ukrainienne fulgurante l'été dernier.

"Des tentatives d'offensive dans la direction de Kharkiv ou de Zaporizhzhia auront bien sûr lieu", a-t-il déclaré, s'exprimant dans son bureau de la capitale, Kiev. "Leur succès dépendra de nous".

De hauts responsables ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelenskiy, ont déclaré que Moscou tenterait de monter une autre offensive majeure avec des troupes fraîchement mobilisées dans les semaines à venir.

Danilov s'est fait l'écho de prédictions antérieures de Kiev selon lesquelles la Russie souhaite toujours s'emparer de l'ensemble des régions de Donetsk et de Louhansk dans l'est, que Moscou a revendiquées comme son propre territoire l'année dernière lors de référendums rejetés par Kiev et l'Occident comme étant une imposture.

Les combats ont fait rage notamment autour de la ville de Bakhmut, tenue par le gouvernement ukrainien, dans la province de Donetsk. Les forces russes tentent d'encercler et de capturer Bakhmut depuis des semaines, au prix d'efforts considérables.

Danilov a déclaré que Kiev s'attendait à ce que la Russie cherche à obtenir des résultats démontrables autour du premier anniversaire de son invasion à grande échelle, le 24 février.

"Ils doivent avoir quelque chose à montrer à leur peuple, et avoir une volonté majeure de faire quelque chose de grand, comme ils le voient, à cette date."

Plus tôt, des responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes pourraient tenter d'attaquer depuis la Biélorussie, alliée de Moscou, au nord-ouest. Mais Danilov a déclaré qu'il était "douteux qu'elles puissent venir de cette direction" car "il n'y a clairement pas assez de forces là-bas".

PLUS DE MUNITIONS, PLUS DE FRAPPES SUR LA RUSSIE

L'Ukraine planifie également une offensive de printemps en attendant la livraison des chars de combat occidentaux promis et des missiles à plus longue portée, notamment un nouveau système de roquettes des États-Unis qui doublerait la portée de frappe des forces ukrainiennes.

Mais M. Danilov a déclaré que les blindages lourds et les obus d'artillerie, en particulier ceux de 155 mm, font partie des besoins immédiats de Kiev, qui doit faire face à un nouvel assaut potentiel de la puissance de feu lourde russe.

"De très nombreuses questions dépendent de la quantité de fournitures d'obus", a-t-il déclaré. "Parce que si vous avez des armes, mais rien pour tirer, alors c'est un défi".

Les forces de Moscou ont également déclenché des vagues régulières de frappes aériennes au cours des derniers mois en utilisant des missiles et des drones pour cibler les infrastructures ukrainiennes critiques et d'autres cibles civiles.

Danilov a déclaré que l'Ukraine serait justifiée de frapper des cibles à l'intérieur de la Russie, bien que les responsables de Kiev n'aient pas admis publiquement qu'ils attaquaient au-delà de la frontière ukrainienne.

"Disons qu'il y a un point donné en Russie où nous savons avec certitude qu'un dispositif tire des missiles sur nos enfants", a-t-il déclaré. "Devons-nous surveiller calmement ce point et fermer les yeux - ou le détruire si nous en avons la capacité ?" a-t-il ajouté.

"S'il y a une installation qui cause la destruction de notre pays [...], nous devons détruire ces installations. C'est la guerre."

Le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré dimanche que l'Ukraine utiliserait des armes à plus longue portée promises par les États-Unis pour frapper les unités russes uniquement dans le territoire ukrainien occupé.