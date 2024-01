Les prix à terme du soja à Chicago ont légèrement augmenté mercredi, bien que le contrat soit resté proche de son niveau le plus bas depuis deux ans, atteint la semaine dernière, en raison des attentes d'une récolte exceptionnelle en Argentine et de la faible demande chinoise pour les haricots importés.

Les contrats à terme sur le maïs sont restés stables, l'abondance de l'offre mondiale maintenant les prix près de leur plus bas niveau en trois ans atteint vendredi, tandis que le blé s'est remis d'un plus bas niveau en sept semaines atteint mardi.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 12,29 dollars le boisseau à 0107 GMT, après avoir chuté à 12,03 dollars vendredi, son plus bas niveau depuis novembre 2021.

* Le maïs CBOT était stable à 4,43-1/2 dollars le boisseau après avoir atteint 4,41 dollars vendredi, son plus bas niveau depuis décembre 2020.

* Le blé était en hausse de 0,3% à 5,84 dollars le boisseau après avoir glissé à 5,77 dollars mardi.

* Les trois contrats ont chuté de 5 à 7 % depuis le début du mois en raison de l'importance de l'offre, de la faiblesse de la demande et du renforcement du dollar américain, qui a rendu les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs.

* Le gouvernement américain a revu à la hausse vendredi ses estimations concernant les niveaux de rendement et de production pour la récolte de soja qui vient de s'achever aux États-Unis, et la pluie en Amérique du Sud a amélioré les perspectives d'approvisionnement pour les récoltes de soja et de maïs dans cette région.

* L'Argentine est prête pour une "super récolte" de maïs et de soja, a déclaré un analyste de la bourse des céréales de Rosario, ajoutant que les prévisions de production - actuellement de 52 millions de tonnes métriques pour le soja et de 59 millions de tonnes pour le maïs - continueraient probablement à augmenter.

* Les estimations de récolte au Brésil sont également devenues plus optimistes après la fin d'une période de sécheresse. Toutefois, une association de céréaliers a prévu mardi une récolte de 135 millions de tonnes de soja pour le cycle 2023/2024, bien en deçà des attentes du gouvernement qui tablait sur 155 millions de tonnes.

* Les données de mardi ont montré que le nombre de soja américain inspecté pour l'exportation au cours de la semaine qui s'est terminée le 11 janvier était supérieur aux attentes du commerce et que les transformateurs de soja américains ont écrasé plus de soja en décembre qu'au cours de tous les mois précédents.

* Mais les exportations de soja américain ont été faibles en raison de la surabondance de l'offre bon marché du Brésil, et la demande du principal importateur, la Chine, devrait ralentir au premier trimestre en raison de la diminution du cheptel porcin dans ce pays, qui réduit la demande d'aliments pour animaux.

* Les spéculateurs parient sur une baisse des prix du soja, du maïs et du blé, bien qu'ils aient été acheteurs nets de soja mardi, selon les négociants.

* Sur les marchés du blé, le principal exportateur, la Russie, s'attend à une récolte de 143 à 147 millions de tonnes pour la prochaine saison, la troisième récolte exceptionnelle d'affilée, ce qui devrait maintenir la pression sur les prix.

* Toutefois, les températures froides pourraient avoir endommagé une partie du blé d'hiver aux États-Unis et l'hiver anormalement sec au Canada aggrave les conditions de sécheresse dans les provinces de l'ouest, où la plupart des céréales du pays sont produites.

* L'agence céréalière algérienne OAIC a acheté environ 600 000 tonnes de blé de mouture dans le cadre d'un appel d'offres international qui s'est achevé mardi, ont indiqué les négociants européens dans leurs premières évaluations.

NOUVELLES DES MARCHES

Les actions américaines ont reculé mardi, tandis que le dollar s'est renforcé sur fond d'avertissements selon lesquels les marchés pourraient s'être emballés en ce qui concerne le calendrier et l'ampleur des réductions de la politique des banques centrales.