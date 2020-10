L'offre complète de blue Sports disponible pour les clients UPC à partir du 20 octobre 2020

À partir du 20 octobre 2020, les clients de la TV numérique UPC profitent d'un accès illimité aux contenus sportifs en direct de blue Sports. Ils peuvent dès à présent profiter, en plus des programmes MySports, de l'offre complète des matchs des plus hautes ligues de football et de hockey sur glace de Suisse, ainsi que des rencontres de l'UEFA Champions League, de l'UEFA Europa League, de la Bundesliga et de nombreuses ligues de hockey d'Europe et d'Amérique du Nord.

Tous les clients UPC avec une UPC TV Box disposent automatiquement de l'app blue dans l'App Store de leur récepteur à partir du 20 octobre 2020. Grâce à cette app, ils peuvent s'abonner aux contenus de blue Sports (mais également à d'autres bouquets proposant des films, du divertissement et des documentaires).

Tous les contenus sportifs de blue et MySports

Le prix pour les contenus de blue Sports est de CHF 29.90 par mois. Ainsi, les clients UPC paient un prix identique à celui facturé aux clients Swisscom. De plus, les clients UPC peuvent toujours s'abonner au bouquet MySports Pro pour CHF 25.- par mois. Pour un total de CHF 54.90, ils ont ainsi accès à l'offre complète des matchs des plus hautes ligues de football et de hockey sur glace de Suisse, ainsi que les rencontres de l'UEFA Champions League, de l'UEFA Europa League, de la Bundesliga et de nombreuses ligues de hockey d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour toute conclusion de contrat pendant la phase de lancement de l'offre blue Sports, les nouveaux abonnés bénéficient en outre de deux mois gratuits.

Tous les détails concernant les offres, les prix et les possibilités de commande se trouvent sur www.upc.ch/fr/blue. La facturation des services se fait par prélèvement direct sur la carte de crédit enregistrée ou par facture.

