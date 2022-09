L'offre du matin suscite un énorme engouement

Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever Les investisseurs n'accordent peut-être pas souvent beaucoup d'attention à Vladimir Lénine, mais ils seraient sûrement d'accord avec l'observation faite par le révolutionnaire soviétique en 1917, selon laquelle : "Il y a des décennies où il ne se passe rien ; et il y a des semaines où il se passe des décennies".

Prenez la Grande-Bretagne, où un budget gouvernemental vendredi a déclenché une ruée sur la livre et les gilts, accéléré le mouvement de baisse sur les marchés mondiaux, avant de provoquer un étonnant revirement de politique de la part de la Banque d'Angleterre mercredi.

La BoE - qui augmente ses taux et était sur le point de commencer les ventes "QT" de gilts sur le marché - est intervenue dans les obligations, s'engageant à acheter des quantités illimitées sur une base "temporaire" pour rétablir l'ordre dans ce qui était effectivement un marché brisé.

Cela a déclenché une vague d'achats sur les actifs britanniques - le rendement des gilts à 30 ans a chuté d'un record de 100 points de base et la livre sterling a augmenté de 1,5 % - et a déclenché une reprise refoulée sur les marchés mondiaux.

Le soulagement était palpable : les actions mondiales et le S&P 500 ont mis fin à des séries de pertes de six jours, le S&P 500 bondissant d'environ 2 %. Le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui avait dépassé les 4 %, a chuté de 25 points de base, sa plus forte baisse en une journée depuis 2009.

Mais combien de temps ce soulagement va-t-il durer ? La foi des investisseurs dans la crédibilité des décideurs doit sûrement être entamée, et le resserrement sous-jacent des conditions financières dû à la force du dollar et aux rendements élevés des obligations américaines reste en place.

Et puis il y a la Chine. La Banque populaire de Chine a déclaré mercredi que la stabilisation du marché des changes était sa principale priorité après que le yuan ait atteint son plus bas niveau depuis 2008. Son bricolage semble avoir échoué, alors devra-t-elle bientôt prendre des mesures plus énergiques pour soutenir le yuan ?

Les principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

PIB et PCE définitifs des États-Unis (T2)

Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

Discours de Daly de la Fed

Intervention de De Guindos, Rehn et Panetta de la BCE.

Intervention de M. Ramsden de la BoE