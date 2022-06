L'offre excédentaire et la faible demande chinoise font chuter les marges de naphta en Asie à leur plus bas niveau de 2008

Alors que les raffineurs asiatiques augmentent la production de produits plus lucratifs - essence et diesel - pour surmonter les pénuries mondiales, ils pompent davantage de naphte, qui est utilisé dans de nombreux biens de consommation, notamment les plastiques.

Pendant ce temps, la demande des fabricants chinois reste faible alors que leur production récupère des niveaux fortement supprimés en avril et mai, lorsqu'une grande partie du pays était soumise à de sévères restrictions COVID-19.

La Chine est le plus grand consommateur mondial de produits pétrochimiques.

Son ralentissement économique a nui aux marges des opérateurs de craqueurs, de sorte que certains en Asie et en Europe ont réduit leur production - et leur demande de naphta - en prolongeant les arrêts de maintenance.

En tout cas, beaucoup remplacent temporairement le naphta par du gaz de pétrole liquéfié, car, comme d'habitude, son prix est devenu relativement compétitif à l'approche de l'été de l'hémisphère nord.

"Les marges se sont affaiblies après la baisse de la consommation de polymères en Chine en raison du blocage du COVID-19", a déclaré KY Lin, porte-parole de Formosa Petrochemical Corp, un exportateur clé de carburant en Asie et également le plus grand importateur de naphta de la région.

Plusieurs craqueurs de naphta ont réduit leur production jusqu'à 80 % en raison des faibles marges, a-t-il ajouté.

Les marges de naphta asiatiques se sont négociées avec une forte décote de 84,23 $ par tonne par rapport au Brent jeudi, la plus forte décote depuis novembre 2008, selon les données de Refinitiv Eikon. Les marges ont perdu plus de 201 % depuis le début du mois de mai, où elles étaient positives.

Graphique : Marges de naphta et de diesel en Asie

En Asie du Nord-Est, la forte offre de naphta ne provient pas seulement des propres raffineurs de la région. Les cargaisons arrivant du Moyen-Orient et de l'Inde poussent également le prix à la baisse, a déclaré M. Lin de Formosa.

L'Asie a reçu 3,5 millions à 3,6 millions de tonnes de naphta en provenance du Moyen-Orient en mai, le plus grand nombre jusqu'à présent en 2022 et 28 % de plus qu'un an auparavant, selon les données de la recherche pétrolière Refinitiv.

Les exportations de naphta de l'Inde en mai ont atteint 570 000 tonnes, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente.

Un négociant de naphta basé en Corée du Sud a déclaré que la plupart des raffineurs de la région avaient augmenté leur production à près de 100 % en raison de la vigueur des cracks d'essence et de gasoil. Les raffineries ont généralement 10 à 15 % de leur production sous forme de naphta, contre 30 % pour le diesel, qui est le plus rentable.

L'excédent de naphta va généralement dans le pool de carburants utilisé pour le mélange d'essence. Mais cette utilisation est limitée, car le naphta a un faible indice d'octane et doit être complété par des mélanges d'essence coûteux, ont indiqué dans une obligation les analystes de la société de conseil en énergie FGE.