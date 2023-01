L'offre russe pourrait maintenir les marchés asiatiques du naphte à un niveau faible au premier semestre 2023

Les négociants et les analystes s'attendent à ce qu'une partie du naphte que la Russie ne peut pas vendre en Europe suite à l'interdiction des produits atteigne l'Asie via les hubs commerciaux du Moyen-Orient. L'Europe, en revanche, s'approvisionnera probablement dans la région méditerranéenne.

Les attentes d'une augmentation des approvisionnements vers l'Asie dans un contexte de modification des flux commerciaux pourraient maintenir les prix du naphta et les marges des raffineurs déprimés. Les marges de naphta ont plongé de 87 % en 2022 pour atteindre 21,13 $ la tonne par rapport au brut Brent et le prix au comptant a chuté de près de 13 % pour atteindre 647 $ la tonne l'année dernière.

Les marges et le prix au comptant ont légèrement augmenté en janvier jusqu'à présent, sous l'effet de la faiblesse des indices de référence du pétrole brut, mais la hausse est restée limitée en raison de la faible demande pétrochimique, selon les analystes.

Graphique : Naphta https://www.reuters.com/graphics/ASIA-NAPHTHA/OUTLOOK/akpeqamgmpr/MicrosoftTeams-image%20(27).png

REFLUX DES FLUX VERS L'EUROPE

La Russie a fourni près de 3 millions de tonnes (73 970 barils par jour) de naphta à l'Europe en 2022, contre environ 2 millions de tonnes un an plus tôt, selon les données de Kpler et de FGE, alors que l'échéance de l'interdiction du produit approche et que les acheteurs constituent leurs stocks.

"Faire les foins pendant que le soleil brille tant que la matière première est à prix réduit, puis trouver un autre approvisionnement après la date limite", a déclaré Kevin Wright, analyste pétrolier principal de Kpler, pour expliquer le comportement des acheteurs.

Les exportations russes vers l'Europe ont baissé à environ 500 000 tonnes en janvier, le commerce étant détourné pour éviter des sanctions imminentes.

Les exportations russes vers l'Asie ont diminué en 2022 d'environ 868 000 tonnes pour atteindre près de 1,6-1,8 million de tonnes, selon les données de Kpler et de FGE. Wright, de Kpler, s'attend à ce que cette tendance s'inverse.

"Je m'attendrais à ce que les exportations de naphta russe vers l'Asie reprennent fortement en 2023, notamment vers l'Inde", a déclaré Wright, les acheteurs étant attirés par les fortes remises sur le produit.

MARGES ET TAUX D'EXPLOITATION DES CRAQUEURS

En ce qui concerne les marges, les analystes de Wood Mackenzie, FGE et Energy Aspects s'attendent à ce qu'elles restent faibles au premier semestre après avoir enregistré une perte annuelle l'an dernier, en raison de la faiblesse de la demande chinoise due aux restrictions liées au COVID.

"La demande intérieure chinoise sera probablement plus faible que les années précédentes car le COVID semble faire à nouveau rage là-bas, surtout maintenant qu'il n'y a plus de restrictions en place, et cela pourrait nuire à la demande d'importation de naphta en conséquence", a déclaré Wright de Kpler.

S'ajoutant aux malheurs de la demande, les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale pèseront davantage sur les cracks de naphta.

"Nous prévoyons que les cracks de naphta de Singapour seront à leur plus bas niveau au premier trimestre de 2023, puis qu'ils se redresseront lentement", a déclaré Alan Gelder, vice-président, raffinage, produits chimiques et marchés pétroliers chez Wood Mackenzie.

Pendant ce temps, le sud-coréen LG Chem et le taïwanais Formosa Petrochemical ont prolongé leurs arrêts en réponse aux marges négatives de naphta en septembre et octobre de l'année dernière, tandis que d'autres dans la région ont réduit leurs taux d'exploitation, une tendance qui devrait se poursuivre au cours du premier semestre de 2023, selon les analystes et les négociants. [O/ACRACKER]

Formosa ne voit "aucun signe de reprise de la demande" au premier semestre 2023 en raison des pressions inflationnistes dans les principales économies, a déclaré à Reuters le porte-parole de la société, K. Y. Lin.

"On s'attend sur le marché à ce que l'inflation ralentisse au second semestre, la demande pourrait reprendre son rythme seulement à ce moment-là", a-t-il ajouté.