Vingt-deux pétroliers devraient charger ce mois-ci à Vancouver du brut provenant de l'oléoduc Trans Mountain élargi, qui est rempli à environ 80 %, avec un "peu" de capacité ponctuelle également utilisée, a déclaré mercredi un dirigeant de Trans Mountain.

S'adressant à Reuters six semaines après le début des opérations commerciales du projet de 34,2 milliards de dollars canadiens (24,94 milliards de dollars), Mark Maki, directeur financier et stratégique de Trans Mountain Corp, a déclaré que le système fonctionnait jusqu'à présent comme prévu et que les coûts finaux de l'expansion ne devraient pas augmenter de manière significative.

L'expansion de Trans Mountain, qui a triplé la capacité de l'oléoduc reliant l'Alberta à la côte pacifique du Canada pour atteindre 890 000 barils par jour (bpj), a commencé ses opérations commerciales le 1er mai et les négociants surveillent de près les flux afin d'évaluer la demande.

Quatre-vingt pour cent, soit 707 000 bpj, de la capacité de l'oléoduc sont réservés aux expéditeurs sous contrat à long terme, tandis que les 20 % restants sont disponibles pour les barils au comptant.

"Nous fonctionnons essentiellement à un niveau proche de celui des contrats, avec un peu de spot sur le système", a déclaré M. Maki, ajoutant que les volumes devraient augmenter à l'approche de l'hiver.

Maki a indiqué que 22 pétroliers devaient être chargés en juin au quai Westridge, terminus de l'oléoduc dans le port de Vancouver.

Les négociants et les sources de transport maritime craignaient que les contraintes logistiques du port ne limitent les chargements de pétroliers à Westridge à moins de 20 par mois.

Jusqu'à présent, l'installation maritime fonctionne bien, a ajouté M. Maki, bien que la société ait dû résoudre quelques problèmes de démarrage d'une pièce d'équipement connue sous le nom d'unité de récupération des vapeurs, qui élimine les vapeurs indésirables du pétrole brut.

"L'installation portuaire fonctionne comme nous l'avions prévu. Il y a bien sûr quelques éléments qu'il faut mettre au point et faire fonctionner correctement, mais nous sommes satisfaits de notre situation", a déclaré M. Maki.

L'oléoduc appartient au gouvernement canadien, qui a été critiqué pour le coût de l'expansion, qui a atteint près de cinq fois son estimation budgétaire pour 2017.

M. Maki a déclaré que les travaux de remise en état après la construction étaient toujours en cours, mais que Trans Mountain Corp disposerait d'un coût final d'ici la fin de l'année et qu'il serait probablement "très, très proche" de 34 milliards de dollars canadiens.

Il a également déclaré qu'il était peu probable que Trans Mountain ait besoin d'augmenter encore une facilité de prêt de 19 milliards de dollars canadiens convenue avec un syndicat de banques commerciales et garantie par le gouvernement canadien, à moins qu'il ne s'agisse d'un objectif transitoire comme l'émission d'obligations.

"Si c'est le cas, il s'agira probablement d'une augmentation transitoire et non d'une augmentation particulièrement importante", a déclaré M. Maki. (Reportage de Nia Williams en Colombie-Britannique ; Rédaction de David Gregorio)