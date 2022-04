L'oligarque Kerimov aurait profité de l'appui d'un financier lucernois

Zurich (awp) - Un financier lucernois est à nouveau sous les feux des projecteurs pour des soupçons de montages financiers ayant permis entre autre à l'oligarque Suleiman Kerimov différents transferts de fonds, selon un article du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) publié mardi et basé sur les données des Pandora Papers.

Pendant six ans, la banque américaine BNY Mellon a lancé des alertes aux autorités américaines sur des transferts d'argent suspects, totalisant plus de 700 millions de dollars. Attribués un temps à tort à un marchand britannique de fruits et légumes, ces fonds ont finalement été reliés à un vaste empire offshore au profit de Suleiman Kerimov, un milliardaire russe et politicien proche de Vladimir Poutine.

M. Kerimov, qui fait de l'objet de sanctions américaines depuis 2018 et depuis mars par l'Union européenne et la Grande-Bretagne, a fait fortune après la chute de l'Union soviétique avec différentes participations dans l'énergie et les banques. Il est membre de la Chambre haute du parlement russe. M. Kerimov est également soupçonné de faire partie d'un réseau contribuant à cacher la fortune secrète de Vladimir Poutine, selon des données dévoilées dans les Panama Papers.

Le financier lucernois en question, cité par l'ICIJ et jouissant de la présomption d'innocence, aurait inscrit un tatoueur de Lucerne comme propriétaire d'une société écran, qui aurait transféré plus de 300 millions de dollars aux entreprises liées à M. Kerimov et au neveu de ce dernier. Une partie de ces fonds aurait servi à financer l'achat de deux jets privés, selon les documents obtenus par une fuite de données.

Les entreprises contrôlées par la famille Kerimov et les sociétés écrans détenues ou administrées par l'intermédiaire financier suisse seraient à l'origine de transactions à hauteur de plusieurs milliards de dollars.

Ce n'est pas la première fois que ce financier de Suisse centrale est épinglé pour ses liens d'affaires avec M. Kerimov. En 2017, ils avaient fait l'objet d'une enquête de la part des autorités françaises pour des soupçons de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, mais les charges avaient finalement été abandonnées.

L'affaire est emblématique de la difficulté des autorités à retracer la fortune des oligarques russes, alors que ces derniers utilisent depuis des années des prête-noms et différentes sociétés écrans pour acheter villas de luxe, jets privés ou yachts.

