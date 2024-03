Le doute a fait son retour vendredi sur les marchés financiers. La petite musique du "trop vite, trop fort" résonne à nouveau, entraînant quelques dégagements sur des valeurs emblématiques. Alors que les publications des résultats d'entreprises baissent en intensité, les données macroéconomiques vont revenir sur le devant de la scène.

Vendredi, les actions américaines ont d'abord fait mine de continuer à faire ce qu'elles font de mieux en ce moment : progresser dans le sillage des stars de la technologie. Et puis quelque chose s'est cassé, entraînant une pause brutale de la puce-mania. Nvidia a perdu 5,5%, Broadcom 7% et Intel 5%. Le marché était si contrariant en fin de journée vendredi qu'il a fait monter de 1% les vilains petits canards du moment, Apple et Alphabet. Du coup, tout le monde y va de son petit commentaire pontifiant "ben oui, on vous l'avait dit, le marché était en surchauffe". Difficile de dire si c'est durable ou si c'est juste un trou d'air. En tout cas, les trois indices de Wall Street affichent un bilan hebdomadaire négatif, alors que l'Europe s'est mieux comportée. L'indice large STOXX Europe 600 a gagné 1,1%, bien aidé par son secteur de la santé, avec l'inévitable Novo Nordisk en fer de lance. La semaine dernière, la capitalisation du groupe danois a dépassé celle de Tesla. Les investisseurs qui aiment les dilemmes saugrenus et les blagues carambar sont désormais capables de répondre à la question "vaut-il mieux avoir une voiture électrique ou être mince ?".

Alors que les publications de résultats d'entreprises freinent assez fortement cette semaine, la macroéconomie va occuper le terrain. Son impact est déjà visible en Asie ce matin. Au Japon, le Nikkei 225 prend une petite mornifle en démarrant la semaine en baisse de 2,2%. Le sursaut du yen fait des dégâts. La devise japonaise se redresse sur fond de spéculation sur un relèvement des taux directeurs de la BOJ lors de la réunion du 19 mars. En ce 11 mars, les contrats à terme induisent une probabilité de 53% pour un retour des taux négatifs japonais à zéro la semaine prochaine. La Bourse de Tokyo est très esclave des mouvements de change, car l'économie nippone est largement tournée vers l'export : une monnaie plus faible favorise la compétitivité des entreprises locales sur la scène internationale. Le Nikkei 225 est aussi pénalisé par le mouvement de prises de bénéfices sur les valeurs liées aux semiconducteurs. Tokyo Electron, la star des machines de production de puces (un des concurrents d'ASML), perdait par exemple 3% ce matin. Globalement, les autres places d'Asie-Pacifique liées aux fluctuations de Wall Street souffrent ce matin : la Corée du Sud perd 0,7% et Taiwan 0,5%. L'Australie est encore plus affectée (-1,8%), emportée par ses bancaires et ses minières. Là-bas aussi, les prises de bénéfices sont en train de se concrétiser.

La Chine fait un peu cavalier seul, comme d'habitude. Sur le continent, le CSI300 gagne 0,7% tandis que le Hang Seng prend 1,3% à Hong Kong. Durant le weekend, les autorités ont annoncé que l'inflation avait accéléré en février, pour atteindre 0,7%. Les économistes attendaient une hausse, mais pas aussi prononcée. Le sursaut n'est pas venu des prix alimentaires, mais du tourisme, dont les prix se sont envolés pour le nouvel an lunaire. "Il s'agit d'une lecture relativement encourageante pour l'inflation et qui devrait temporairement calmer les inquiétudes concernant la déflation, même si l'inflation restera probablement faible pendant la majeure partie du premier semestre de l'année 2024", commente ING ce matin. La hausse des actions chinoises est aussi alimentée par deux autres courants porteurs. D'abord une énième rumeur sur la pression exercée par le régulateur sur les banques pour qu'elles aident les promoteurs en difficultés. Ensuite par un redressement des entreprises liées à l'industrie photovoltaïque, qui profitent d'une autre rumeur concernant des conditions réglementaires plus favorables pour le développement des installations solaires.

Les actualités à connaître pour démarrer la semaine :

Les tractations se poursuivent pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza.

En France, Emmanuel Macron promet un projet de loi sur "l'aide à mourir", présenté au mois d'avril.

Oppenheimer triomphe aux Oscars américains.

Au Portugal, le centre-droit l'emporte mais l'extrême-droite perce.

Sur l'agenda macro, beaucoup d'indicateurs cette semaine aux Etats-Unis, notamment l'inflation de février (mardi) et des indicateurs sur la santé des consommateurs (ventes de détail et indice confiance des consommateurs de l'Université du Michigan notamment).

Sur l'agenda des sociétés, la source des publications de résultats s'assèche, mais il faudra encore compter sur Porsche, Generali, Volkswagen, Inditex, Adidas, Geberit ou Adobe.

Les investisseurs sont plus prudents depuis vendredi. Les indicateurs avancés européens sont baissiers pour démarrer la semaine.

Le CAC40 démarre la séance en baisse de 0,4% à 7992 points. Le SMI abandonne 0,1% à 11 634 points. Le Bel20 recule de 0,3% à 3720 points.

Les temps forts économiques du jour

Aucun indicateur majeur n'est prévu aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

L'euro est stable à 1,094 USD. L'once d'or est ferme à 2181 USD. Le pétrole recule, avec un Brent de Mer du Nord à 81,28 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,09 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans ressort à 4,07%. Le bitcoin s'échange à 68 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aperam : Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 32 à 30 EUR.

ASML : Citigroup maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 890 à 980 EUR.

AXA : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 34 à 37 EUR.

Carrefour : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

D'Ieteren Group : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 230 à 235 EUR.

Edenred : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 68 à 63 EUR.

Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 75 à 79 EUR.

Getlink : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 20 EUR à 19,50 EUR.

Givaudan : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 3350 à 3800 CHF.

HelloFresh : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 33 EUR à 7,50 EUR.

Hugo Boss : Baader Helvea améliore sa recommandation d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 74 EUR.

International Consolidated Airlines Group : JP Morgan passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1,45 EUR à 2,50 EUR.

Kering : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 463 à 456 EUR.

Marks & Spencer Group : RBC Capital passe de performance de secteur à surperformance avec un objectif de cours relevé de 285 GBX à 300 GBX.

Munich Re : Keefe Bruyette & Woods dégrade de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 435 EUR.

Teleperformance : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 220 à 150 EUR.

Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 22,80 à 23,40 EUR.

UCB : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de réduction avec un objectif de cours relevé de 106 à 123 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Barclays maintient son recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 58 à 80 EUR.

Zurich Insurance Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 410 à 430 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Kering et EssilorLuxottica au nombre des prétendants du fabricant italien de lunettes Marcolin, selon le FT.

Air Liquide et Vopak vont développer conjointement l'infrastructure de l'ammoniac et de l'hydrogène à Singapour.

Sanofi obtient des résultats positifs en phase IIb avec l'amlitelimab dans la dermatite atopique.

SFPIM, la Caisse des Dépôts et CDPE augmentent leur participation au capital d’Euronext via l’acquisition de titres de la société auprès d’Euroclear. Le trio détient 20,8% du capital.

Dassault Aviation réduit son capital en annulant 2,3% d'actions autodétenues.

Spie signe un accord pour l'acquisition de ICG Group en Allemagne.

Esso redémarre les unités de sa raffinerie de Fos après leur maintenance.

Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec le Groupe Tartarin, spécialiste du béton industriel et environnemental implanté dans la Vienne.

Peugeot Invest va changer de directeur général.

Obiz prend une participation majoritaire au capital de Mile (application Jooks).

Sensorion annonce que le critère principal de l’étude clinique de Phase IIa de SENS-401 dans la préservation de l’audition résiduelle a été atteint.

Phaxiam entérine le retrait de ses ADS.

Mathieu Charvériat devient président du conseil d'administration de Theranexus.

Le petit coin de la dilution : Safe Orthopaedics signe un contrat d'OCEANE-BSA pour 850 000 EUR avec ABO.

Les principales publications du jour : Séché, Abionyx, Immobilière Dassault…

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Saudi Arabian Oil Company (Aramco) a vu ses résultats baisser de 25% en 2023, mais relève son dividende.

Annonces importantes (et moins importantes)