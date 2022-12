Matières premières : L'once d'or repasse la barre des 1800 dollars

Londres (awp/dpa) - Le prix de l'or poursuivait sa progression jeudi, atteignant son plus haut niveau depuis mi-août. Vers 16h00, l'once de métal jaune a marqué un pic à 1804 dollars, soit près de 35 de plus que la veille. Le prix de l'argent était également en nette hausse, à 22,72 dollars l'once, son plus haut niveau depuis début mai.

Les métaux précieux profitent actuellement de plusieurs éléments. Comme ils sont négociés en dollars, ils bénéficient de la dépréciation du billet vert, qui rend l'or et l'argent moins chers pour les investisseurs opérant en dehors de la zone dollar, où la demande augmente en conséquence.

A cela s'ajoute le fait que la Réserve fédérale américaine (Fed) va vraisemblablement quelque peu assouplir sa posture monétaire dans la lutte contre l'inflation élevée. En octobre, celle-ci a ralenti à 6,0% en octobre en rythme annuel, après 6,3% en septembre, selon l'indice PCE publié par le Département du Commerce.

Mercredi soir, le président de la Fed, Jerome Powell, avait laissé entrevoir un ralentissement dans les futures hausses de taux, ce dont des placements comme l'or et l'argent, qui ne rapportent pas d'intérêts, ont tendance à en profiter. En outre, les métaux précieux sont traditionnellement considérés comme un rempart contre l'inflation.

dpa/buc/rp