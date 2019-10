L'opérateur Cloud FOLIATEAM Group annonce la nomination de deux Directeurs Généraux Adjoints dans les domaines du Marketing et de la Vente

Nicolas JACQUEY devient Directeur Général Adjoint en charge du secteur Industrie et Services, dans le cadre de la transformation de l’entreprise qui s’affirme comme un opérateur alternatif de premier plan sur le marché des télécommunications d’entreprises.

Nicolas JACQUEY a pour objectif de permettre au groupe de franchir un nouveau cap dans le secteur de l’industrie et des services en proposant aux clients des prestations à très forte valeur ajoutée en matière de services télécoms de connectivité et de solutions de solutions en mode cloud. Pour ce faire, il s’appuie sur une équipe d’une vingtaine de professionnels en charge de commercialiser l’offre de réseaux sécurisés et de services Cloud de Foliateam auprès des PME, ETI et Grands Comptes. Membre du comité de Direction, Nicolas Jacquey supervise également le département avant-vente de l’entreprise.

Nicolas JACQUEY, DGA et Directeur du Marché Industrie et Services chez Foliateam « Je suis fier de rejoindre le groupe Foliateam qui bénéficie de tous les fondamentaux techniques, industriels et métier pour s’imposer comme l’un des principaux opérateurs sur le marché des télécoms d’entreprise en France. Ma mission est un challenge passionnant qui s’inscrit dans le cadre d’une profonde mutation que le groupe a initiée ces dernières années pour devenir l’acteur de référence de son marché. »



Stéphane RALITE devient Directeur Général Adjoint en charge du Business Développement, avec la mission de développer les parts de marché de FOLIATEAM auprès des clients ETI et Grands Comptes. Dans ce contexte, il devra créer et structurer une activité et une équipe dédiées à l’accomplissement de ce nouveau développement.

Spécialiste des télécommunications reconnu de longue date sur le marché des Entreprises, Stéphane RALITE peut s’appuyer sur le portefeuille d’offres innovantes de FOLIATEAM dans les domaines des réseaux et des plateformes Cloud de Communication, ainsi que sur les savoir-faire technologiques et de service client d’une équipe de 350 collaborateurs, au sein d’un groupe qu’il a rejoint en 1998 qu’il a contribué à développer en tant que membre du Comité de Direction.

Stéphane RALITE, Directeur Général Adjoint en charge du Business Développement du secteur Industrie & Services déclare « Ce nouveau challenge s’annonce passionnant et me permet de lancer un nouveau projet qui sera un réel accélérateur de croissance pour le groupe. Pour mener à bien ma mission, je peux d’ores et déjà m’appuyer sur une équipe expérimentée qui va continuer s’étoffer dans les prochains mois. »