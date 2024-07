PMI : L'indice préféré des financiers pour prédire l'avenir économique

Un peu de pédagogie ne nuit pas. Aujourd'hui, j'essaie de vous expliquer pourquoi les marchés financiers sont friands des indicateurs PMI, ces statistiques mensuelles qui sont publiées pour plusieurs pays et régions, en particulier en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Nous allons voir comment ils s'articulent avec les autres données disponibles, en quoi ils sont utiles, où les trouver et comment les suivre. Alors, de quoi les PMI sont-ils le nom ?