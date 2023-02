L'opérateur aéroportuaire mexicain OMA va se développer grâce au partenariat avec Vinci

En décembre, la société française de construction et de concessions Vinci a acheté une participation de près de 30 % dans OMA pour 820 millions de dollars. Ce partenariat ajoute OMA au réseau de Vinci, qui compte plus de 60 aéroports dans 12 pays, a déclaré OMA.

Bien que l'accord soit le premier pas de Vinci au Mexique, Vinci prévoit de soutenir "la demande croissante de vols nationaux et internationaux, en particulier vers et depuis les États-Unis", a déclaré Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions.

L'annonce de vendredi coïncide avec la visite de Notebaert à Monterrey, un centre d'affaires tentaculaire au nord-est du Mexique et la deuxième plus grande ville du pays, dont l'aéroport international représente environ la moitié du trafic passagers d'OMA.

OMA a déclaré qu'elle bénéficierait de l'expérience de Vinci en matière d'exploitation, d'investissement, de gestion de projet et de passage à des énergies plus propres, et permettrait de rénover et d'étendre son infrastructure aéroportuaire et de développer son réseau de vols.