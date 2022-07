L'opérateur de KFC en Thaïlande explore la vente de son entreprise -sources

La société basée à Bangkok, soutenue par un consortium dirigé par la société de capital-investissement axée sur l'Asie du Sud-Est AIGF Advisors Pte Ltd, est en pourparlers avec au moins un conseiller sur la vente potentielle, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Restaurants Development envisageait de vendre son activité KFC en 2020, mais le processus a été mis de côté en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus, ont indiqué deux des sources.

Restaurants Development et AIGF n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

La relance de la vente intervient alors que la confiance des consommateurs thaïlandais s'est redressée en juin, pour la première fois en six mois, stimulée par l'amélioration de l'activité économique suite à l'assouplissement des restrictions du COVID-19.

Restaurants Development a enregistré ses ventes trimestrielles les plus élevées jamais réalisées au cours des trois premiers mois de 2022, a-t-elle déclaré sur son site Web, et également le taux de croissance annuel le plus élevé des ventes à magasins comparables.

Son activité KFC devrait continuer à croître au cours des prochains trimestres grâce à la reprise économique et à l'assouplissement des restrictions de voyage, a déclaré l'une des sources.

Deux sources ont déclaré que les repreneurs potentiels pourraient inclure Central Restaurants Group et The QSR of Asia Co Ltd, une unité de Thai Beverage Plc, qui gèrent les autres franchises KFC en Thaïlande.

Thai Beverage a refusé de commenter et Central Group n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Fondé en 2016, Restaurants Development emploie plus de 5 000 personnes et exploite plus de 240 restaurants à travers la Thaïlande. Ce chiffre est à comparer aux 4 000 personnes et aux 200 restaurants qu'elle employait et gérait il y a deux ans.

Elle possède actuellement 236 magasins KFC, selon son site internet.

Comme sur d'autres marchés, les activités de fusions et d'acquisitions en Asie du Sud-Est traversent une période creuse, touchée par une inflation élevée, des taux d'intérêt en hausse et des marchés boursiers faibles.

La semaine dernière, le chef de la banque centrale de Thaïlande a déclaré que la banque centrale veillerait à ce que la reprise ne soit pas interrompue par des efforts visant à lutter contre une inflation plus élevée, dans un contexte d'attentes d'une augmentation des taux d'intérêt.