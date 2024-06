Midcontinent Independent System Operator (MISO), qui opère aux États-Unis et au Canada, se prépare à un été chaud et actif en 2024, avec des vagues de chaleur et des ouragans potentiels, a déclaré l'opérateur dans un rapport mardi.

Selon le rapport, la prévision de pointe estivale est d'environ 123 gigawatts (GW), tandis que la production disponible projetée est de 143 GW.

Les températures moyennes dans les régions Centre et Nord de MISO ont été plutôt moyennes l'été dernier, tandis que la région Sud a connu des températures supérieures à la normale, a indiqué MISO.

L'impératif de fiabilité de MISO se concentre sur les améliorations à court et à long terme pour faire face aux risques, notamment en adaptant la salle de contrôle aux incertitudes liées à l'énergie éolienne et solaire et en renforçant la coordination avec les membres et les voisins, selon le rapport.

En mai, MISO a déclaré qu'il disposait de ressources suffisantes pour répondre à la demande d'électricité estivale, mais a signalé un risque élevé pour l'électricité en raison de la possibilité de vagues de chaleur prolongées et d'un ouragan majeur.

Cette année, plusieurs études prévoient une augmentation des températures estivales, en particulier de juin à début septembre, juillet et août étant les mois les plus chauds.

Le mois dernier, la consommation quotidienne d'électricité au Texas a atteint un record pour le mois de mai, selon l'opérateur du réseau électrique de l'État, car les foyers et les entreprises ont utilisé leurs climatiseurs pendant une vague de chaleur.

Une étude de MISO et de l'Organisation des États de MISO (OMS) publiée la semaine dernière a révélé un déficit potentiel de capacité à partir de l'année de planification 2025/26. (Reportage d'Anmol Choubey à Bengaluru, édition de Matthew Lewis)