L'opérateur du marché de l'électricité australien affirme que l'incendie n'aggravera pas la crise énergétique

L'approvisionnement en électricité dans l'est de l'Australie, très peuplé, est tendu depuis la mi-mai, car environ 25 % des 23 000 mégawatts (MW) de capacité de production au charbon du marché ont été mis hors service pour des raisons de maintenance ou des arrêts non planifiés. La situation a été exacerbée par les perturbations de l'approvisionnement en charbon et la flambée des prix mondiaux du charbon et du gaz.

AEMO, qui gère les systèmes et les marchés de l'électricité et du gaz à travers l'Australie, a déclaré vendredi que l'offre d'électricité était suffisante pour répondre à la demande prévue pour le week-end, apaisant ainsi les inquiétudes immédiates concernant d'éventuelles pannes d'électricité sur la côte est.

Tard dans la journée de samedi, l'agence a déclaré sur Twitter qu'elle était au courant d'un "incendie de sous-station" à la centrale électrique de Tallawarra, à Yallah, une banlieue de Wollongong, une ville située à environ 80 km (50 miles) au sud de Sydney, mais a déclaré que l'incendie ne devrait pas grever davantage l'approvisionnement en électricité.

"Nous tenons à rassurer les clients de (la Nouvelle-Galles du Sud) que cela n'aura pas d'impact sur l'approvisionnement en électricité", a déclaré AEMO.

L'incendie est dû à une défaillance mécanique d'un transformateur redondant, ont indiqué les pompiers. Plus de 60 pompiers ont travaillé pour le maîtriser.

Plus de 10 000 litres (2 600 gallons) de pétrole ont pris feu, et il faudra probablement plusieurs jours pour éteindre l'incendie, a rapporté le site d'information Nine.

Mercredi, l'AEMO a suspendu le marché national de l'électricité, prenant le contrôle de l'approvisionnement en électricité et de la tarification, une mesure sans précédent soutenue par le Premier ministre Anthony Albanese, qui a déclaré qu'elle était nécessaire pour freiner les "jeux" du système.

Depuis lors, les générateurs au charbon ont remis en service une capacité de 1 900 MW, a déclaré le Conseil australien de l'énergie, réduisant ainsi les risques de black-out.