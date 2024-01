L'Alberta Electric System Operator (AESO) a levé l'alerte réseau émise plus tôt dans la journée, demandant aux clients de réduire leur consommation afin d'éviter une pénurie d'électricité suite à un pic de demande causé par un froid extrême. L'AESO avait précédemment déclaré l'alerte réseau et demandé aux citoyens de réduire immédiatement leur consommation d'électricité aux besoins essentiels en réponse aux températures extrêmement froides qui persistent dans l'ouest du Canada, aux importations limitées et à la demande très élevée.

L'AESO avait prévu une pénurie d'électricité pouvant atteindre 200 mégawatts (MW) pendant les heures de pointe du soir et avait mis en garde contre d'éventuelles coupures tournantes jusqu'à ce que la demande diminue ou que la production soit rétablie sur le réseau. L'opérateur a levé l'alerte à 20h40 (0340 GMT dimanche).

L'AESO a déclaré qu'après l'émission de l'alerte, elle a presque immédiatement constaté une baisse de 100 MW de la demande d'électricité, qui est passée à 200 MW en quelques minutes.

Une énorme tempête hivernale apportant de la neige, de la glace et des vents violents à travers les États-Unis et le Canada a également privé d'électricité des centaines de milliers de foyers à travers le Midwest américain et le Nord-Ouest du Pacifique samedi.

En raison des températures froides prévues jusqu'à dimanche, l'AESO a également demandé aux Albertains de continuer à économiser l'énergie pendant la période de pointe de 16 heures à 19 heures.