L'opérateur ferroviaire namibien, propriété de l'État, vend ses actifs aux enchères pour financer ses activités.

Certains bureaux, parcelles, appartements et une ferme de TransNamib ont été proposés aux enchères mardi. La société possède un portefeuille immobilier évalué à 2,4 milliards de rands (143 millions de dollars) répartis dans tout le pays.

L'entreprise publique TransNamib, qui déclare perdre environ 10 millions de rands chaque mois, a été contrainte de vendre aux enchères certaines de ses propriétés après avoir lutté pour obtenir une injection de capital de la part de ses actionnaires et avoir échoué à lever des fonds sur le marché.

Abigail Raubenheimer, porte-parole de TransNamib, a déclaré que la vente aux enchères visait à générer des revenus pour financer le plan d'affaires de l'opérateur ferroviaire.

"Cela fait partie de la directive que nous avons reçue du Cabinet en 2018 pour vendre certaines de nos propriétés non essentielles afin de financer notre plan d'affaires", a-t-elle déclaré.

L'opérateur ferroviaire, aux prises avec une infrastructure ferroviaire et un matériel roulant vieillissants, une corruption chronique et des luttes intestines entre les dirigeants et le conseil d'administration de la société, a subi 200 accidents au cours des cinq dernières années, selon le quotidien d'État New Era et un décompte de Reuters.

Le PDG de TransNamib, Johny Smith, a récemment déclaré aux médias d'État que la masse salariale de la compagnie représentait 71 % de son revenu annuel total.

La plupart de ses employés sont actuellement en grève après que les négociations sur les augmentations salariales aient abouti à une impasse, la compagnie affirmant qu'elle n'a pas les fonds nécessaires pour se permettre une quelconque augmentation de salaire.

(1 $ = 16,8113 rands)