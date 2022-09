L'opérateur hospitalier Burjeel vise à lever 300 à 368 millions de dollars en entrant en bourse à Abu Dhabi.

Burjeel Holdings, basé à Abu Dhabi, a fixé une fourchette de prix de 2 à 2,45 dirhams (0,5446 $ à 0,6671 $) par action pour son introduction en bourse (IPO) ouverte à la souscription vendredi, ce qui valorise l'opérateur hospitalier à 3,3 milliards de dollars dans le haut de la fourchette.

L'actionnaire vendeur prévoit de vendre plus de 350 millions d'actions, soit 7 % du capital social émis de Burjeel, en plus de plus de 200 millions de nouvelles actions, soit 4 % de son capital social émis, a indiqué Burjeel dans un communiqué.

Burjeel Holdings pourrait lever entre 299,90 millions et 367,38 millions de dollars selon la fourchette de prix.

La période de souscription de l'introduction en bourse se poursuivra jusqu'au 4 octobre pour une première tranche proposée aux investisseurs particuliers et une seconde tranche ciblant les investisseurs professionnels.

Le prix final des actions devrait être annoncé le 5 octobre et les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse d'Abu Dhabi le 10 octobre.

JPMorgan Securities est le conseiller en marchés de capitaux de Burjeel et l'actionnaire vendeur pour l'introduction en bourse. (1 $ = 3,6727 dirhams des EAU) (Reportage de Yousef Saba ; Montage de Rashmi Aich)