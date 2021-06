L'opérateur marocain inwi joue la carte de la communication unifiée avec Enreach

Enreach, le groupe européen de communications unifiées en pleine expansion et un des leaders européens du développement de plateformes de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs, accélère sa croissance à l’international en accompagnant l’opérateur marocain inwi dans le lancement d’une solution souveraine de communications unifiées à destination des entreprises.

Cette nouvelle collaboration pour Enreach met en avant sa capacité à répondre à des projets de grande envergure où les notions de flexibilité, de robustesse, de sécurité, de mobilité et d’innovation se positionnent comme des valeurs centrales. Ce sont ces éléments qui ont conduit inwi à sélectionner la solution ISTRA by Enreach pour concevoir et lancer une offre de communications de nouvelle génération qui permet à ses utilisateurs de travailler dans les meilleures conditions en s’appuyant sur de nombreux dispositifs réunis au sein d’un guichet unique : téléphonie, visioconférence, convergence, chat, outils collaboratifs, etc.

Grâce à ISTRA by Enreach, inwi propose également une application mobile en marque blanche à ses clients pour une expérience toujours plus conviviale et génératrice de qualité et de productivité. Enfin, un point clé de ce partenariat était la possibilité pour l’opérateur inwi d'héberger sa solution au sein d’un cloud souverain au Maroc afin d’offrir à ses clients des garanties de sécurité et de confidentialité fortes.

Ana Paiva, Directrice Commerciale Régionale chez Enreach for Service Providers « Nous sommes fiers de nous positionner comme un partenaire stratégique de l’opérateur marocain inwi qui nous a accordé sa confiance pour lancer sa nouvelle offre de communication unifiée à grande échelle. La performance de notre plateforme cloud ISTRA by Enreach lui a permis de concevoir un service de grande qualité et opéré depuis le Maroc. inwi va donc développer son avantage concurrentiel durablement en permettant à ses clients d’utiliser une solution industrielle qui répond précisément aux nouveaux usages de communication en entreprise. »

« Le lancement de la solution de Communications Unifiées de inwi Business est une matérialisation de plus de nos différents efforts pour offrir aux entreprises marocaines des solutions de pointe à forte valeur ajoutée. Ces solutions permettront ainsi aux entreprises de mettre en œuvre leur transformation digitale de façon rapide, sécurisée et évolutive. », a déclaré Ouassim El Arroussi, Directeur Marketing entreprises.