Le géant français de l'électricité EDF a déclaré vendredi qu'il renouait avec les bénéfices et réduisait sa dette en 2023 en raison de l'augmentation des prix de l'électricité et après la réouverture d'une partie de son parc nucléaire.

La compagnie d'électricité a enregistré un bénéfice net pour 2023 de 10 milliards d'euros (10,8 milliards de dollars), contre une perte de 17,9 milliards en 2022, et un EBITDA de 39,9 milliards d'euros, contre une perte de 4,9 milliards un an plus tôt.

L'entreprise publique EDF, qui gère le plus grand parc nucléaire d'Europe, a arrêté plusieurs réacteurs en 2022 pour effectuer des contrôles et des réparations après la découverte de signes de corrosion sous contrainte sur certains d'entre eux.

(1 dollar = 0,9293 euro)