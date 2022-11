L'opposant russe Navalny affirme avoir été placé en cellule d'isolement.

Navalny, le critique national le plus en vue du président Vladimir Poutine et un fervent opposant à la guerre en Ukraine, purge déjà des peines de prison totalisant 11 ans et demi pour fraude, outrage au tribunal et violation de la liberté conditionnelle, autant d'accusations qu'il rejette comme étant inventées de toutes pièces.

Navalny a déclaré que quelques jours seulement avant que des membres de sa famille proche ne viennent le voir, les responsables de la prison lui ont dit qu'il était considéré comme un "grand délinquant" et qu'il serait transféré dans une cellule exiguë, où les longues visites ne sont pas autorisées.

"Donc je n'aurai plus de visites ... oh bien, je le prendrai avec philosophie. Ils le font pour me faire taire", a-t-il déclaré dans une série de tweets.

"Alors quel est mon premier devoir ? C'est ça, de ne pas avoir peur et de ne pas me taire", a ajouté Navalny, affirmant que la décision de réduire les temps de visite reflète "la véritable bestialité indescriptible, très caractéristique du Kremlin".

Il a terminé sa série de tweets en exhortant les gens à faire campagne contre la guerre et Poutine.

Le ministère russe de l'Intérieur n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le mois dernier, Navalny a déclaré que les autorités avaient ouvert une nouvelle procédure pénale contre lui pour promotion du terrorisme et de l'extrémisme, ce qui pourrait plus que doubler sa peine.